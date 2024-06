U FINALU DVA KONCERTA: Završnica četvrte sezone koncerata „Muzikom kroz muzej“

ČETVRTA sezona koncerata „Muzikom kroz muzej“, koje organizuju Istorijski muzej Srbije i udruženje „UNICA ART" , u drugoj polovini juna ući će u finale: u petak 14. juna od 20 časova nastupiće kamerni sastavi „Trio Variete" i „Duo Printaniere", a potom u četvrtak 27. juna od 20 časova kvartet „ROCHER".

Foto promo

Kamerni sastavi „Trio Variete" (flautistkinja Jelena Šarenac, violončelistkinja Natalija Tipsarević i pijanistkinja Ružica Gojković) i „Duo Printaniere" (flautistkinja Jelena Šarenac i gitarista Ognjen Grčak) će izvesti kompozicije Fernanda Sora, Astora Pjacole i Feliksa Mendelsona. Kvartet „ROCHER", koji čine violinistkinja Radmila Rokvić, violista i perkusonista Dejan Rokvić, gitarista i tamburista Vladimir Marić i kontrabasista Slađan Cvejić, na programu će imati kompozicije „Pirates of the Caribbean", „The Pink Panther", „Sir Duke", „Take The A Train", „Tico Tico", „Oye Como Va", „Balkan Ekspres", „Eden", „Joy As It Is", „Kazimierz", „Tribute to Maria", „Kukush", „Bright Clouds", „Hajde Jano", „Androvera" i „Jovano Jovanke".

Na oba koncerta, muzičari će izvoditi i po jednu numeru iznenađenja iz arhivske građe Istorijskog muzeja Srbije.