S POŠTOVANJEM GOSPODINU BATI: U Vrnjačkoj Banji obeležena 22. godišnjica od smrti velikana srpskog glumišta

NE ZABORAVLjAJUĆI svog prijatelja, omiljenog glumca i uvek rado viđenog gosta, Vrnjčani su na prigodan, skroman i svečani način danas obeležili 22. godišnjicu od smrti Danila Bate Stojkovića (1934-2002), velikana jugoslovenskog i srpskog glumišta.

G.Šljivić

Uz evociranje uspomena, ispred Spomen-sobe vrnjačkog Amfiteatra koji upravo nosi ime Bate Stojkovića, ovom prilikom održan je kulturni program u kojem su sećanje podelili glumci Boško Puletić i Milan Milosavljević, a članovi „Teatra 91“ iz Aleksinca izveli par scena iz legendarnih Batinih filmova.

G.Šljivić

- Moja prva filmska uloga još kao studenta bila je u Šijanovom „Kako sam sistematski uništavan od idiota“ u kojem je Bata ostvario maestralnu rolu. Čak sam imao sa njim kadar i repliku: „Pustite Čea da jede, pa Če je naš, je l tako Če“. Zaigrati pored Bate Stojkovića, to nije bila samo čast, već nešto što sam mislio da mi se u životu neće desiti. Njgova energija uticala je na moje samopouzdanje i tada sam kao student shvatio koja je razlika između velikih umetnika, velikih glumaca i svih ostalih - rekao je ovom prilikom glumac Milan Milosavljević.

G.Šljivić Milan Milosavljević

Prijatelji podsećaju da je Bata Stojković mnogo voleo Vrnjačku Banju u koju je dolazio još kao dečak, potom i na prestižni Festival filmskog scenarija, a zatim i da odmor provede u oazi mira, čistog vazduha i gostoprimstva.

- Uživao je u atmosferi, druženju sa svojim domaćinima, prijateljma, ovdašnjim kafanama, neobaveznom ćaskanju sa konobarima, šetnji parkom ili promenadom. Rodila se posebna veza Vrnjčana i legendarnog glumca, pa je zato je svojevremeno i rekao „Dok sam živ, odmor ću provoditi u Vrnjačkoj Banji“. I, tako je od 1992. do svoje smrti 2002. redovno bio naš dragi gost – kaže Nikola Džamić, inicijator manifestacije „Batini Dani“ u Vrnjačkoj Banji, autor knjige „Karirani stolnjak“, inspirisane upravo druženjem sa velikim glumcem.

G.Šljivić Nikola Džamić

A, Bati s poštovanjem i u čast, u prestonici srpskog kontinentalnog turizma se početkom avgusta svake godine održavaju i tradicionalni „Dani Bate Stojkovića“, dok jedan pešački most preko Vrnjačke reke u centralnom banjskom parku nosi ime po filmu „Ko to tamo peva“. To je, kažu Vrnjčani, Danilo Bata Stojković, veliki čovek, gospodin, glumac i prijatelj, više nego zaslužio.

G.Šljivić Spomen soba Bate stojkovića

SPOMEN SOBA

U znak sećanja na Danila Batu Stojkovića, njegova spomen soba u sklopu Amfiteatra otvorena je 2022. godine. Na ovom mestu posetioci i poštovaoci Batinog lika i dela mogu da vide njegovo odelo, kravate, muštiklu i lulu, pepeljaru iz Ateljea 212, kišobran, štap, originalna scenarija, knjige, omiljenu fotelju, isečke iz novina, fotografije sa snimanja filmova i pozorišnih predstava, kao i jedan deo brojnih značajnih nagrada i priznanja.

G.Šljivić

PISMO MIRE BANjAC

- DRAGI moji, želim svima da iskažem zahvalnost za brigu i prijateljstvo koje posle toliko vremena negujete prema mom dragom kolegi Bati, preminulom pre 22 godine – kaže naša legendarna glumica Mira Banjac u svom pismu koje je ovom prilikom pročitao Nikola Džamić. - Znam da su Batini prijatelji njegovo najveće bogatstvo. Njegovo i stabla mnogih naših glumaca rastu u Vrnjačkoj Banji kao večno sećanje na njih. Ja sam, pre mnogo godina, zamolila Batine prijatelje da zasade i moje stablo kada za to dođe vreme i napišu – Mira Vrnjački Banjanac. Voli vas vaša Mira.