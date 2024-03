"MISTER DOLAR" 21. VEKA: Premijera Nušićeve komedije u režiji Miloša Lolića, na sceni Narodnog pozorišta

KAO jednog neočekivanog Nušića 21. veka, beogradsko Narodno pozorište najavljuje za petak 15. mart, premijeru "Mister Dolara", njegov popularni komad na temu novca kao večnog pokretača zbivanja u svetu, koji se najčešće izvodio kao vodvilj.

Foto Narodno pozorište

U rediteljskom čitanju Miloša Lolića, od 19.30 na Velikoj sceni, pred publikom će se naći predstava koja, prema rečima direktorke Drame, Moline Udovički, zadire u sve pore sveta u kom živimo, u kom je novac većini postao božanstvo, i ponosom zamenio stid, što više nije ni smešno...

Praizvedba ove komedije situacije, s elementima komedije naravi, u čijem fokusu je priča o skorojevićima koji lako dolaze do novca, bila je upravo u Narodnom pozorištu, 16. septembra 1932, a u ovom Lolićevom tumačenju, njena radnja prebačena je u naše vreme.

Podela i autorski tim U UMETNIČKOM timu su i Miraš Vuksanović (realizacija scenografije), Marija Marković Milojev (kostimografija), Nevena Glušica (muzika), Irena Maksimović (koreografija dens-grupe) i dr Ljiljana Mrkić Popović (scenski govor). U podeli su Nedim Nezirović, Teodora Dragićević, Radovan Vujović, Iva Milanović, Aleksandar Vučković, Kalina Kovačević, Jovan Jovanović, Aleksandar Srećković, Bojana Bambić, Nemanja Stamatović, Magdalena Mijatović, Vaja Dujović, Vučić Perović, Dragan Sekulić, Danilo Lončarević, Sofija Uzunović, Ivana Šćepanović, Sava Milutinović, Ana Janković, Milica Tomić, Larisa Radonjić, Danilo Fatić.

- Radnja se događa na žurki nekakve visoke klase, odnosno elite koja je istovremeno i politička i finansijska i korumpirana - objašnjava reditelj, koji potpisuje i scenografiju. - Bez obzira na to što je komad napisan pre skoro jednog veka, njegova aktuelnost je do te mere prisutna da ne moram, čak, nijednim rediteljskim postupkom da ukazujem na to. Radeći ovaj komad, prvi put mi se događa da nemam potrebu za dekonstrukcijom, već Nušića ostavljam skoro, pa, integralno. Bez obzira na to što smo radeći adaptaciju izbacili neke likove, mi smo mu, puni poverenja, prepustili da integralno vodi ovu predstavu onom pričom kako je on to oduvek i planirao.

Prema mišljenju dramaturga predstave, Periše Perišića, tradicionalno tumačen, Nušić se smeje slabostima, a ne apsurdima ljudi i društva, dok se u ovoj predstavi problematizuje pitanje: šta se dešava kad se nušićevske scene prekomponuju, izmontiraju i zgusnu tako da vodviljski mehanizam preraste u bunjuelovski žur kojem se ne nazire ni početak ni kraj, pa se sve zaošija u pravcu teatra apsurda.

