SVET JE BIO PUN GOSPODARA I UČITELJA: Predstavljena knjiga Vladimira Pištala

ROMAN "Pesma o tri sveta" Vladimira Pištala, koji je dobio nagrade "Beskrajni plavi krug" i "Dr Špiro Matijević", a bio je i u užem izboru za Ninovu nagradu i za "Beogradskog pobednika", predstavljen je u knjižari u SKC.

Foto: Z. Jovanović

- Nisam od onih pisaca koji unapred znaju kako će mu izgledati cela knjiga, volim da se tokom pisanja iznenadim - rekao je Pištalo. - Tako je Ivo Andrić govorio da ne želi sve unapred da osmisli, jer bi mu tada priča i likovi bili nekako papirnati. Opet sve to zavisi od pisca, jer Vasko Popa je znao sedam knjiga poezije koje će napisati, sve je voleo da isplanira.

"Pesmu o tri sveta" Pištalo je napisao iz pozicije žene.

- To mi je bilo uzbudljivo, drugačije, izazovno - rekao je pisac. - Pitali su me da li mi je to bilo čudno ili nezgodno, a baš naprotiv. Skoro svi likovi su istiniti, istorijske ličnosti, dakle autentične, osim glavne junakinje Ozane Bolice. Svet je oduvek bio prepun gospodara i učitelja. Tako je bilo, a tako je i danas. Žene su bile gotovo izbačene iz istorije, ostajale su nekako po strani, da budu samo u kući. Moja nova knjiga je na neki način spomenik ženi iz tog vremena.

Selimir Radulović, član žirija nagrade "Dr Špiro Matijević", rekao je da je Pištalo napisao prelep lirski roman, o junakinji iz Perasta i o tri civilizacijska sveta, te da su u žiriju veoma lako i brzo jednoglasno došli do odluke da se baš ovom laureatu dodeli nagrada. A, Nenad Šaponja je ocenio da je "Pesma o tri sveta" pustolovni roman pun poezije:

Foto promo

-Pištalo je napisao drugačiju i opet istu knjigu u svom stvaralaštvu. Kad pogledamo knjige "Tesla, portret među maskama" ili "Milenijum u Beogradu", to su potpuno različiti romani. Sve je drugačije, tematski, poziciono, a opet je isto na način na koji vas uvlači u svoj svet, to je poezija. Pištalo piše poetski.

