OTVOREN 52. FEST: Mesto za gledanje, ali i učenje o filmu (FOTO)

IDI i gledaj - naziv kultnog sovjetskog ratnog filma reditelja Elema Klimova iz 1985. godine, spontano se nametnuo kao idealan slogan pod kojim će se odvijati jedna kultna manifestacija - Međunarodni filmski festival u Beogradu, poznatiji pod imenom FEST.

Foto: N.Skenderija

Sinoć je to objasnio autor, ili predlagač slogana Festa, ujedno i umetnički direktor festivala, Jugoslav Pantelić, otvarajući 52. izdanje ove filmske smotre u prepunoj MTS dvorani. Zvanično je to učinio u društvu legendarnog našeg reditelja Želimira Žilnika, kome je koji čas pre toga predao odličje "Beogradski pobednik" za ogroman doprinos sedmoj umetnosti, te je lauaret od uzbuđenja zamalo zaboravio da zvanično proglasi FEST otvorenim.

- Iskreno se zahvaljujem Festu, koji je od početka bio najbolji festival sa najzanimljivijim filmovima na repertoaru - rekao je Žilnik primajući priznanje. - Zbog toga je za mene bivanje na Festu oduvek predstavljalo ne samo proces gledanja, već i učenja. Ipak, moram da naglasim da, od desetina filmova koje sam režirao, ne bih uspeo da napravim niti 1 posto da nije bilo fantastične energije o kreativnosti mojih saradnika, od glumaca, profesionalnih ili naturščika, svejedno, do članova tehničke ekipe. A njih svih je, za ovih šezdesetak godina, bilo toliko koliko je vas sada u publici ove velike dvorane, zajedno sa balkonom. Ogromnu zahvalnost upućujem i svima njima, i nadam se da će im ta poruka biti preneta, iako ih je u ovom trenutku sa nama u sali možda tek petoro ili šestoro.

Prethodno je, u sklopu ceremonije otvaranja festivala, upriličen dostojanstven omaž velikom broju filmskih stvaralaca i onih koji su sedmoj umetnosti doprineli, a koji su svetom minuli između dva festa, a čija su se lica smenjivala na velikom platnu - od Vilijema Fridkina, Rajana O`Nila i Džejn Birkin te Tine Tarner, preko Milana Jelića, Gojka Šantića, Žarka Lauševića, Srđana Koljevića i Roberta Nemečeka, do Milana Kundere i Dragoslava Mihailovića.

Voditelji programa, glumci Ljubinka Klarić i Jovan Jovanović, konstatovali su da su, pored tužnih odlazaka stvaralaca, godinu "između dva Festa" - kako domaći filmoljupci mere vreme, obeležili i potresi u filmskoj industriji poput velikog štrajka u Holivudu, ali i velika produkcija "na domaćem terenu", od čak deset naših filmova koji su bili prikazani, često i trijumfovali, na prestižnim festivalima širom sveta.

U skladu sa tim, čak će se šest domaćih ostvarenja premijerno naći pred publikom na 52. Festu, a u glavnoj takmičarskoj selekciji srpskih je produkcija više no ikada do sada - čak pet. Program smotre, podeljen u 8 programskih celina, predstaviće do 3. marta oko stotinu filmova koji će biti prikazani u šest beogradskih bioskopa - a ove će godine šmek čuvenog beogradskog festivala delimično biti preseljen i u Novi Sad, te će stanovnici Srpske Atine doživeti nekoliko pravih "festovskih" premijera.

Sinoć je, kao iznenađenje i pravi presedan, pre filma otvaranja - "Bartonova akademija" Pola Glamatija, prikazan kratki film "Još jedan dan" sa Mirom Banjac, rediteljski i scenaristički debi poznatog glumca Radivoja Raše Bukvića, koji predsedava i žirijem 52. Festa.

Mladenova "Radnička klasa" NOVO igrano ostvarenje u režiji Mladena Đorđevića, čiji je naslov "Radnička klasa ide u pakao" parafraza naziva filma iz sedamdesetih godina (koji je poručivao da radnici idu u raj), svetsku je premijeru imao protekle godine u Torontu, ove subote u 19.30 u MTS dvorani najzad će doživeti srpsku premijeru. Ovo je jedan od pet domaćih filmova (i jedna od tri većinski srpske koprodukcije među njima) koji će se nadmetati za nagrade festivala, budući prikazani u okviru Glavnog takmičarskog programa.