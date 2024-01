PREMINULA PEVAČICA MERI VAJS: Članica legendarne grupe "Shangri-Las" (VIDEO)

LEGENDARNA pevačica Meri Vajs, članice hit grupe "Shangri-Las" preminula je u 75. godini. Meri je napustila ovaj svet ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag u istoriji muzike.

Foto: Jutjub printskrin/MaryWeiss

Grupa "Shangri-Las" bila je poznata po svojim hitovima iz 60-ih godina, a njihove pesme su obeležile jedno vreme. Pesme poput "Leader of the Pack" i Remember (Walking in the Sand) ostale su klasici koji su obeležili jednu eru muzike i i dalje se rado slušaju širom sveta.

ako je javnost potresena vestima o smrti Meri Vajs, detalji oko njenog odlaska još uvek nisu poznati.

Meri Vajs će zauvek biti upamćena kao neponovljivi talenat i ikona muzičke scene. Njen glas, stas i scenski nastup ostavili su dubok pečat i inspirisali generacije muzičara širom sveta. Njeno nasleđe će živeti kroz njenu muziku i uticaj koji je imala na celokupnu muzičku industriju.

Odlazak Meri Vajs ostavlja prazninu u muzičkom svetu koja će teško biti popunjena. Porodica, prijatelji i obožavaoci iskazuju svoje saučešće i sećaju se njenog doprinosa muzici. Njeni hitovi će zauvek ostati deo muzičke istorije, a sećanje na nju će živeti kroz njenu muziku koja će i dalje dodirivati srca ljubitelja dobre muzike širom sveta.

(The Sun, Republika)