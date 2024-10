GOCA TRŽAN U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Moja najveća inspiracija je život, a svi smo mi jedni od nas (FOTO)

TAJNA uspeha je energija, trajanje, doslednost, istinitost, iskrenost i fleksibilnost. Moj karakter je takav kakav je i ne mogu mnogo da ga menjam. Nikog nisam ostavljala ravnodušnim, ni kada sam bila potpuno nepoznata, jer je moja pojava intenzivna i ne ostavljam ništa nedovršeno.

Foto: Miomir Milić

Ovako, na samom početku razgovora za "TV novosti", govori pop zvezda Gordana Goca Tržan, jedna je od naših najpriznatijih interpretatorki zabavne muzike. Važi za iskrenu osobu na javnoj sceni koja govori otvoreno o svim temama, a publika obožava njene hitove, njenu posebnost i izražajnost, kao i karijeru koja traje pune tri decenije. U okviru svoje autorske emisije "Ako progovorim" već četiri sezone, subotom i nedeljom od 14 sati, bez dlake na jeziku sa svojim sagovornicima iskreno razgovara o svim životnim situacijama, pokazuje svoju kreativnost i zbog svega toga stiče nove poštovaoce.

- Ne bojim svog mišljenja i dozvoljavam sebi da grešim, jer sam ljudsko biće. Ne predstavljam sebe kao idealnu, učim od svojih sagovornika, ali im i oponiram. Često napominjem da nisam voditelj i novinar, već aktivni učesnik u debati i u razmenjivanju iskustava. Foto: Miomir Milić

*Na TV K1 pre mesec dana startovala je nova, četvrta sezona vaše emisije "Ako progovorim". Da li će u tekućem serijalu biti iznenađenja, nešto drugačije, a šta će ostati isto?

- Drugačija je scenografija i mogu da budu u studiju četiri gosta, jer ih je do sada bilo tri. Teme su i dalje životne, jer nema razloga menjati ono što dobro funcioniše. Biće ista energija i moja radoznalost. Sjajna ekipa televizije K1 priprema iznenađenja za naše gledaoce. Pozivam ih da budu uz nas ispred malih ekrana i uvere se da ćemo i ove jeseni pomeriti granice i biti jedna od najgledanijih televizija.

*U vašoj emisiji uspevate da "otvorite" goste, često i lakše nego neki iskusniji voditelji i novinari. Da li vam kolege više veruju ili ste u pristupu vičniji zbog ličnog iskustva u poslu?

- Ne smatram da sam vičnija poslu, jer ja nisam novinar, samo "osećam" svoje kolege, pa možda je i to što imaju poverenja u mene, ili što sam im pokazala da sam dobronamerna. Želim da ih prikažem u najboljem mogućem svetlu, a da ipak nam daju neko svoje životno iskustvo i lekciju. Slušam sagovornike i pratim kako oni idu kroz razgovor. Nemam pripremljena pitanja, pitam ono što me interesuje, puštam da me sagovornik vodi i međusobno se osluškujemo i vodimo. Nisam skoncentrisana da samo ja "budem pametna", nego da gost bude drugačiji.

*Već dugo imate i tu novu publiku, televizijsku, koja vas rado gleda i sluša. Mnogi su mišljenja da ste jednostavni, iskreni, "jedni od nas"?

- Svi smo mi "jedni od nas". Čovek koji misli da je nedodirljiv i da nije "jedan od nas" u budućnosti će se kad-tad pokajati zbog tog mišljenja. Moramo da budemo svesni gde nam je mesto i na koji način možemo da komuniciramo. Volim da komuniciram sa ljudima i mislim da je to moja velika prednost. Ne bojim svog mišljenja i dozvoljavam sebi da grešim, jer sam ljudsko biće.

*Koje teme vas kao autora najviše intrigiraju?

- Svaka je intrigantna ako joj pravilno pristupite. Intigiraju me teme koje se tiču dece i vaspitanja, želim svakog dana da učim i naučim nešto novo, pa i da podelim svoje iskustvo, jer možda na taj način nekom i pomognem. Zanimaju me psihološke teme, jer se amaterski bavim psihologijom, čitam knjige o toj temi i analiziram društvene pojave. Moja najveća inspiracija je život. Najviše me intrigira kako prebroditi svoje lične neuspehe i kako ljudi prolaze kroz njih, kako iz svake situacije izvući pouku, kako biti bolji i raditi na sebi, ali i kako voleti život i ljude. Foto: Miomir Milić

*Pre formata "Ako progovorim", gledaoci su vas gledali u autorskom tok-šou programu "Goca šou" i u projektu "Moj savršeni brak". U kom se od ta tri najbolje snalazite?

- "Ako progovorim" je format koji mi najviše leži i koji mi se najviše sviđa. U istom mogu mogu da razgovaram sa "nepoznatim", ljudima iz naroda, na razne teme i koji dele svoja iskustva, nisam "osuđena" samo na poznate, jer oni često imaju "kočnice" da se prikažu u najboljem svetlu ili se boje osude, što je potpuno prirodno.

*Na "Beogradskom proleću" ste sa kompozicijom "Pelin" osvojili nagradu za najbolju interpretaciju, a za istu ste nedavno snimili spot. Šta je novo na vidiku u vašoj diskografiji - nova pesma ili album?

- "Pelin" je energična pesma koja je puna životnog iskustva. Uskoro izlaze nove pesme. U fioci je sedam ili osam gotovih numera, što je dovovoljno za jedan CD. Da li ću ih objediniti u album sa starim singlovima ili ću objavljivati svaku numeru posebno, u ovom trenutku to ne znam, i još uvek nisam sigurna šta ćemo. O tome odlučujemo instinktivno.

*Pune tri decenije uspešno trajete na muzičkoj sceni, a značajni jubilej obeležili ste velikim solističkim koncertom u "MTS dvorani", 18. oktobra koncert je bio u Nišu, sledi 25. u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu. Često ističete da ne radite za trenutak?

- Kada odem na koncert izvođača koga volim da slušam, očekujem da čujem dobru muziku, odličnu svirku i da dobijem dobru energiju. To je ono što tražim, a da li ima igrača ili nema, da li nešto pada po nama ili ne, uopšte me ne zanima. Najbolje što mogu i želim da ponudim publici je mnoštvo emocija, ljubavi i zagrljaja. Uživam na svojim nastupima, dijapazon ljudi koji dolazi je jako veliki. Ušla sam u "kategoriju" žena koju mogu svi da slušaju i na to sam veoma ponosna. Pevam za emociju, jer od kada je "sveta i veka" i dok ga bude, ljudi će večno osećati patnju, tugu, uzbuđenost, radost. Želim da pevam o takvim osećanjima, o svim onim našim slabostima koje su važne da se opevaju u pesmama. Trajanje od 30 godina je doslednost ljudskoj prirodi, koja će postojati i kada ne budu više postojale digitalne platforme, kada svet bude doživeo novi "reset" i to je ono što nas krasi kao ljudska bića.

*Šestog, sedmog i osmog dana decembra ove godine, "Tap 011" zapevaće u MTS dvorani na velikim koncertnim spektaklima. Šta ćemo tada čuti i videti što za ovih 30 godina nismo od čuvene petorke?

- Naše pesme. Od 2011. godine nastupamo i te tri večeri biće kruna svih prethodnih nastupa. Imaćemo vrhunske aranžmane naših pesama. Foto: Privatna arhiva

*Niste autorka pesama koje izvodite, ali utisak je da mnoge od njih izviru iz vašeg života.

- Bilo je mnogo pesama koje su moj život ogolile, a to su: "Strašilo", "Ne pamtim", "Srećo nečija", "U niskom letu", "Po mome srcu hodaj", "Čujem da za mene pitaš", "Ni na zemlji, ni na nebu", "Ne igraj se vatrom"... Drugačije ne bih mogla da pevam. Najbolje pesme su one koje najstaju iz prijateljskog odnosa sa tekstopiscima, koji vas "osećaju", poznaju i znaju vaše trenutne životne okolnosti. Sa Draganom Brajovićem Brajom sam nedavno pričala i rekao mi je da najbolje pesme nastaju kada komunicira sa izvođačem i kada dobije neku vrstu poveravanja o njihovom intimnom životu. Pesme moraju biti refleksija našeg emotivno-privatnog života.

*Da li je vaš repertoar pratio odrastanje publike koja vas sluša?

- Moja muzika se menjala u odnosu na to kako sam se ja menjala. Nisam od onih pevača koji su podilazili generacijama koje su stasavale, nego sam rasla, a takva je bila i moja muzika. Stalno imam zadatak da "apdejtujem". Foto: ATA images

*Često ističete da je za vas kuvanje stvar improvizacije, mašte i ljubavi. Volite li da spremate više slana ili slatka jela?

- Ja sam "žena slaniš", ne "žena statkiš". Kuvanje je za mene umetnost kojoj se divim i ljudima koji umeju da komuniciraju na tom nivou. Volim da kuvam i učim da spremam nova jela. Hrana nas povezuje i ona je univerzalni način komunikacije između ljudi, jer se svi okupljamo oko stola, da delimo uspomene, da proslavljamo, da žalimo.

*Gde je oaza u koju se sklanjate od gužve?

- Moj dom, moj muž i moja kćerka, kuhinja, dvevna soba su sve što mi treba za potpunu ispunjenost i sreću. Gde god su njih dvoje, tu mi je dom, jer se tu osećam najprijatnije, jer sam okružena ljudima koje volim i koji mene vole, što mogu da im ugađam, jer volim da ugađam.