VLADARKA KOJA JE PROMENILA BUDUĆNOST IMPERIJE: Šarlot Houp, zvezda "Španske princeze" i "Igre prestola", o ulozi kraljice Katarine Aragonske

VLADAVINA kraljice Katarine Aragonske Engleskom, možda se jeste završila davne 1533, kada se kralj Henri VIII razveo od nje, ali životni izazovi i borbe koje su ispunile godine koje je ona provela na prestolu aktuelnije su nego ikada - od borbe za ravnopravnost u bračnim odnosima, preko uticaja na obrazovanje i opismenjavanje širih slojeva ljudi, a prvenstveno žena.

Foto Epik drama

Njeni stavovi o Katoličkoj crkvi i položaju žena u hrišćanstvu važili su za kontroverzne i na kraju doveli do stvaranja samostalne engleske crkve. Katarina je bila jedna od revolucionarnih engleskih kraljica, koje su zauvek promenile budućnost imperije, ali koja je svoj presto, nažalost, morala da napusti zbog jedinog greha koji kruna ne prašta - nije uspela da obezbedi muškog naslednika.

U kostimiranoj dramskoj seriji "Španska princeza", koja se, na kanalu Epik drama, emituje nedeljom u 21.45, uloga Katarine pripala je mladoj britanskoj glumici Šarlot Houp ("Igra prestola", "Jadnici", "Opatica iz pakla"), koja se, kako to otkriva u ekskluzivnom razgovoru za "TV novosti", i te kako pronašla u sudbini ove engleske kraljice.

- Kada sam imala 18 godina, lekari su mi rekli da zbog određenih zdravstvenih problema postoji velika mogućnost da neću moći da dobijem decu. Savetovali su mi tada da bi najbolje bilo da zatrudnim do 30. godine, jer bi sve posle toga moglo da se smatra rizičnim i da me košta života. U tom trenutku, u glavi još nezrele devojke, vladao je potpuni haos. Panika sa kojom sam morala da živim dok nisam shvatila da je život borba i da smo na tom bojnom polju sebi najveći neprijatelji - poručuje mlada glumica, dodajući da je upravo zbog toga osetila veliku bliskost sa Katarininom životnom pričom, budući da je pre jedine naslednice, Henrijeve i njene ćerke Marije, Katarina imala više pobačaja, kao i da su joj dva sina umrla svega nekoliko dana nakon rođenja. Sve ovo bilo je presudno da Šarlot prihvati ulogu i postane "Španska princeza".

Foto Epik drama

Sećate li se o čemu ste razmišljali dok ste čitali scenario za seriju i istraživali o Katarininoj biografiji?

- Kao žena provodim mnogo vremena razmišljajući o tome da li ću moći da imam decu, da li ću imati uspešan brak, hoću li moći da nastavim karijeru i radim sve te stvari koje će se od mene očekivati kao od buduće majke i supruge? Čini mi se da je o tim istim stvarima razmišljala i Katarina. Još jedno dodatno pitanje koje joj je visilo nad glavom kao mač bilo je pitanje neplodnosti. U to vreme ženama je to bila karta u jednom pravcu, često i ka smrti. Zastrašujuće je koliko je lako sakriti se iza neznanja i u tome pronaći opravdanje za gnusne zločine nad ženama koji su se ponavljali kroz istoriju do današnjih dana. Bolujem od sindroma policističnih jajnika i sasvim sam svesna šta ta dijagnoza znači. Takođe, smatram da je užasan svet u kom vam neko saopšti da bi bilo poželjno da imate decu do svoje 30. godine ili ih nećete imati uopšte. Teško je opisati na koji način je ta informacija kreirala ceo moj život. Međutim, jedino gore od toga da ste svesni toga jeste da ste primorani na to da ćutite o ovoj temi. Katarinina sudbina, nažalost, bila je osuđena na nerazumevanje i tišinu. Imala je izbor ili da rodi muško dete ili da napusti presto, uprkos svemu dobrom i važnom što je kao kraljica uradila. Zbog toga smatram da je dobro što smo joj makar u seriji podarili glas i snagu da ukaže na ovaj važan problem i prenese poruku podrške svim ženama i parovima, koji se bore sa problemom fertiliteta. Neplodnost nije ni muškog ni ženskog roda. To je zajednički problem.

Foto Epik drama

Koliko god se publika zbližila sa Katarinom kroz njenu borbu da postane majka, još inspirativniji su kadrovi u kojima ona sa "stomakom do zuba" u punoj ratnoj opremi juriša na bojnom polju. Kakvu poruku gledateljkama šalje ova druga Katarina?

- Katarina će, nažalost, ostati upamćena kao prva od šest supruga kralja Henrija VIII. Postoji, međutim, čitava istorija ove vladarke koja je mnogo važnija i upečatljivija od ove suvoparne informacije. U španskoj istoriji poglavlje o Katarini donosi priču o ratobornoj vladarki španskog porekla, uz hvalospeve o njenim nadahnjujućim govorima kojima je motivisale vojnike pred bitke. Za mene je zadivljujuće i veoma važno saznanje da žene mogu imati više verzija i da pokorna i tiha kraljica u očima drugih može biti lavica spremna da se bori rame uz rame sa muškarcima. To što vas neko ne ceni dovoljno, ne znači da niste vredni. Samo treba da se okrenete onima koji u vama vide inspiraciju i nadu. Drago mi je da je konačno došlo vreme u kom ženama to priznanje druge strane više nije presudno. Čini mi se da smo danas slobodne da budemo bilo koja verzija sebe koja nam se najviše dopada. Jedino nam preostaje da se usudimo da to i poželimo.

Priča o "Španskoj princezi" istovremeno se bavi i temom prijateljstva. Da li je plemićima uopšte dozvoljeno da imaju prijatelje?

- Kada nosite krunu ili kada ste na bilo kom važnijem položaju, uvek se pitate da li su osećanja koja drugi ljudi gaje prema vama iskrena ili ne. Katarinina najbolja prijateljica je Lina de Kardones. Bilo mi je zanimljivo da razvijam taj odnos, jer su njih dve zaista gajile iskreno prijateljstvo. Ipak, daleko od toga da su jedna drugoj srodne duše. Katarina je pomalo sebična, a ponekad i ponosna i narcisoidna, često i okrutna prema Lini. Sa druge strane, Lina nije uvek bila tu za Katarinu. U isto vreme se zaista vole kao sestre, ali osećaju i odbojnost jedna prema drugoj. Njihovo prijateljstvo izgledalo mi je kao veliko jezero - u dubinama mirno, tiho i staloženo, a na površini divlje i napeto. Ipak, smatram da su sva ženska prijateljstva takva. Jednostavno su - komplikovana.