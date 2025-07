POGLED ISKOSA: Ritualni čin stvaranja

U SREMSKOJ Mitrovici 1925. godine rođen je Lazar Vozarević, jedan od najznačajnijih srpskih umetnika XX veka.

Foto Galerija Lazar Vozarević

Posle mature u Beogradu završio je prvu godinu Trgovačke akademije, a 1941. upisao se u Školu za primenjenu umetnost. Na Akademiju likovnih umetnosti primljen je 1942. ali je, zbog rata, završio 1948. godine u klasi profesora Mila Milunovića. Prvu sliku izložio je 1951. godine sa grupom "Jedanaestorica" a prvu samostalnu izložbu priredio je 1952. u Beogradu. Bio je član "Decembarske grupe" i docent na Likovnoj akademiji u Beogradu. Preminuo je 1968. godine.

Dolaskom nove direktorke Marije Vurune Galerija "Lazar Vozarević" iz Sremske Mitrovice otpočela je sa nizom izložbi ovog umetnika u Sremskoj Mitrovici, Beogradu i Novom Sadu dostojno obeležavajući jubilej sto godina od njegovog rođenja. Tako je sada u toku veća izložba njegovih slika i crteža u Salonu Muzeja grada Beograda po nazivom "Lazar Vozarević: 100 godina od rođenja" koja traje do 20. jula. Ostvario ju je kustoski tim koji čine Marija Vuruna i Marija Vukajlović iz Galerije "Lazar Vozarević" i Marija Stošić i Predrag Đidić iz Muzeja grada Beograda. Reč je o jednoj od najboljih izložbi koje se mogu videti u prestonici. Pre toga je beogradska privatna Galerija "Nikola Radošević" u saradnji sa Galerijom "Lazar Vozarević" iz Sremske Mitrovice predstavila je njegovo stvaralaštvo a sada je u toku izložba ovog slikara sa delima umetnika iz "Decembarske grupe" u njegovoj matičnoj galeriji. Tu smotru slika i crteža iz Kolekcije Nikole Bogdanovića, predstavićemo u nekom od sledećih brojeva "Večernjih novosti".

O Lazaru Vozereviću postoje anegdote koje svedoče da je reč o strasnom umetniku, koji je na estetskom nivou beskompromisno pokazao šta su veličina i sjaj umetnosti, šta znači biti pravi slikar. Svoj privatni i javni život, san i javu, preobražavao je hrabrošću.

Već od početnih galerijskih nastupa snažno se iskazao. Njegova prva samostalna izložba iz 1952. godine je i prva koja, posle čuvene Petra Lubarde, otvara našu umetnost ka savremenosti. Smelošću ovog slikara i sam Milo Milunović bio je iznenađen. Od tog, pa do posmrtnih izlaganja (i oko smrti ovog umetnika postoji više verzija), ovu meteorsku pojavu prepoznala je i podržala domaća, francuska i italijanska likovna kritika. On je, poput Igora Vasiljeva, Slave Bogojevića, Milana Popovića i Uroša Toškovića, jedna od mitskih, legendarnih figura, ukleti umetnik, po duhu velikog Beograda. Bilo koju fazu njegove umetnosti da posmatramo, početnu, pod snažnim uticajem Pikasa, onu u kojoj se pomoću estetike ikone oslobađao Pikasa, ali ne i modernizma, ili poslednju, kojom je znakovno uzdigao do ikoničkog, Vozarevića karakterišu monumentalnost, otmenost, uzvišenost, snaga i čvrstina. Možda zato što je sebe do kraja ulagao u izvođenje, u savršenstvo trenutka nastajanja dela, u čin slikanja kao ritual.