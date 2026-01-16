Zločin

STRAVIČNA NESREĆA U NOVOM PAZARU: Policija, Hitna i vatrogasci na licu mesta

Ana Đokić

16. 01. 2026. u 21:33

NA zaobilaznici u Novom Pazaru večeras oko 19 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, "škoda oktavija" i "audi 80".

СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У НОВОМ ПАЗАРУ: Полиција, Хитна и ватрогасци на лицу места

Foto: N. Skenderija/MUP

Prema prvim informacijama sa lica mesta, u sudaru ima povređenih osoba, a stepen njihovih povreda za sada nije zvanično saopšten.

Sudar je bio snažan – jedno vozilo je završilo uz zaštitnu ogradu, dok su delovi automobila rasuti po kolovozu. Na mesto nesreće brzo su stigle ekipe policije, vatrogasaca i Hitne pomoći, koje su povređene zbrinule i prevezle u Opštu bolnicu u Novom Pazaru.

Saobraćaj na ovom delu zaobilaznice bio je privremeno obustavljen, a vozila su preusmeravana alternativnim pravcima dok je trajao uviđaj.

Policija je obavila detaljan pregled mesta nesreće, a uzroci sudara biće poznati nakon završetka istrage.

(Sandžak Danas)

BONUS VIDEO:

Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆU DA ĆUTIM O ANI: Čeda podržao pevačicu posle napada

"NEĆU DA ĆUTIM O ANI": Čeda podržao pevačicu posle napada