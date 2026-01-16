STRAVIČNA NESREĆA U NOVOM PAZARU: Policija, Hitna i vatrogasci na licu mesta
NA zaobilaznici u Novom Pazaru večeras oko 19 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, "škoda oktavija" i "audi 80".
Prema prvim informacijama sa lica mesta, u sudaru ima povređenih osoba, a stepen njihovih povreda za sada nije zvanično saopšten.
Sudar je bio snažan – jedno vozilo je završilo uz zaštitnu ogradu, dok su delovi automobila rasuti po kolovozu. Na mesto nesreće brzo su stigle ekipe policije, vatrogasaca i Hitne pomoći, koje su povređene zbrinule i prevezle u Opštu bolnicu u Novom Pazaru.
Saobraćaj na ovom delu zaobilaznice bio je privremeno obustavljen, a vozila su preusmeravana alternativnim pravcima dok je trajao uviđaj.
Policija je obavila detaljan pregled mesta nesreće, a uzroci sudara biće poznati nakon završetka istrage.
(Sandžak Danas)
BONUS VIDEO:
Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena
Preporučujemo
IMA MRTVIH U TEŠKOJ NESREĆI KOD KRAGUJEVCA: Sve hitne službe na licu mesta
31. 12. 2025. u 09:25
TEŽAK UDES NA IBARSKOJ MAGISTRALI: Policija i Hitna pomoć na licu mesta
25. 12. 2025. u 11:45
TEŠKA NESREĆA KOD MIONICE: Otac i dete životno ugroženi, majka lakše povređena
24. 12. 2025. u 23:15
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)