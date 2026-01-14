Zločin

UŽAS U BEOGRADU: Devojku poznanik držao kao taoca, mučio je i zverski tukao i sekao lice

В.Н

14. 01. 2026. u 10:09

POLICIJA i nadležno tužilaštvo rade na rasvetljavanju stravičnog slučaja nasilja koje se dogodilo u Beogradu 9. januara, nakon što je devojka prijavila da ju je poznanik nekoliko sati držao kao taoca u kući i brutalno fizički mučio.

УЖАС У БЕОГРАДУ: Девојку познаник држао као таоца, мучио је и зверски тукао и секао лице

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Prema nezvaničnim informacijama, žrtva je uspela da pozove policiju i prijavi nasilnika, navodeći da je ceo dan provela zaključana u prostoriji. Prema njenim rečima, poznanik ju je podvrgao nezamislivoj torturi.

U svojoj izjavi nadležnima, devojka je navela da ju je muškarac mučki udarao nogama u glavu i prskao joj biber sprej direktno u lice kako bi je onesposobio, a koristio je i hladno oružje.

- Pretio mi je da će me ubiti držeći nož u ruci - ispričala je vidno potresena devojka, prenosi Telegraf.

Lekarskim pregledom i policijskim uvidom utvrđeno je da po telu i licu ima brojne povrede koje potvrđuju njenu priču, uključujući i posekotine nanete nožem tokom pretnji.

O ovom jezivom događaju odmah je obavešteno nadležno javno tužilaštvo. Policija preduzima sve neophodne mere na prikupljanju dokaza, a očekuje se da napadač bude procesuiran u najkraćem roku pod optužbama za protivpravno lišenje slobode, nanošenje telesnih povreda i ugrožavanje sigurnosti.

Istraga je u toku, a stanje povređene devojke se prati.

(Informer)

BONUS VIDEO:
Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TREĆI ŠEF KABINETA ZELENSKOG: Rusi mu otrovali ženu, njemu postavljali bombu - obučavala ga CIA, ranjavan dvaput
Svet

0 0

TREĆI ŠEF KABINETA ZELENSKOG: Rusi mu otrovali ženu, njemu postavljali bombu - obučavala ga CIA, ranjavan dvaput

TREĆA sreća... Hoće li general-potpukovnik Kirilo Budanov (40) kao treći šef predsedničkog kabineta doneti Volodimiru Zelenskom više sreće nego njegovom prethodniku Andriju Jermaku, koji je podneo ostavku usred korupcionaškog skandala, ili njegovom prvom šefu kabineta Andriju Bogdanu, koga je sam Zelenski smenio posle samo devet meseci na toj funkciji, jednoj od najmoćnijih u ukrajinskoj političkoj konstelaciji?

13. 01. 2026. u 22:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POTVRĐENA OPTUŽNICA ZA UBISTVO U ULICI GAVRILA PRINCIPA: Babiću se sudi za teško ubistvo
Hapšenja i istraga

0 1

POTVRĐENA OPTUŽNICA ZA UBISTVO U ULICI GAVRILA PRINCIPA: Babiću se sudi za teško ubistvo

VIŠI sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Nikole Babića (19), okrivljenog da je sa još jednim maloletnikom R. B. (16) 6. juna 2025. godine u Ulici Gavrila Principa u Beogradu ubio Ivana Aleksića (24). Sada se čeka da se zakaže početak suđenja Babiću, dok se protiv maloletnika vodi odvojeni postupak u Odelenju za maloletnike Višeg suda, koji je zatvoren za javnost.

13. 01. 2026. u 17:57

Politika
Tenis
Fudbal
PREMINUO MARK BRNOVIĆ: Uzrok smrti još nije objavljen

PREMINUO MARK BRNOVIĆ: Uzrok smrti još nije objavljen