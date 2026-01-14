UŽAS U BEOGRADU: Devojku poznanik držao kao taoca, mučio je i zverski tukao i sekao lice

POLICIJA i nadležno tužilaštvo rade na rasvetljavanju stravičnog slučaja nasilja koje se dogodilo u Beogradu 9. januara, nakon što je devojka prijavila da ju je poznanik nekoliko sati držao kao taoca u kući i brutalno fizički mučio.

Prema nezvaničnim informacijama, žrtva je uspela da pozove policiju i prijavi nasilnika, navodeći da je ceo dan provela zaključana u prostoriji. Prema njenim rečima, poznanik ju je podvrgao nezamislivoj torturi.

U svojoj izjavi nadležnima, devojka je navela da ju je muškarac mučki udarao nogama u glavu i prskao joj biber sprej direktno u lice kako bi je onesposobio, a koristio je i hladno oružje.

- Pretio mi je da će me ubiti držeći nož u ruci - ispričala je vidno potresena devojka, prenosi Telegraf.

Lekarskim pregledom i policijskim uvidom utvrđeno je da po telu i licu ima brojne povrede koje potvrđuju njenu priču, uključujući i posekotine nanete nožem tokom pretnji.

O ovom jezivom događaju odmah je obavešteno nadležno javno tužilaštvo. Policija preduzima sve neophodne mere na prikupljanju dokaza, a očekuje se da napadač bude procesuiran u najkraćem roku pod optužbama za protivpravno lišenje slobode, nanošenje telesnih povreda i ugrožavanje sigurnosti.

Istraga je u toku, a stanje povređene devojke se prati.

