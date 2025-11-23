OVI DOKAZI SU KLJUČ U REŠAVANJU UBISTVA NA NOVOM BEOGRADU! Istražitelji prikupili brojne tragove na mestu likvidacije vođe navijača

ZA sada nije poznato koliko se ubica približio žrtvi tokom rafalne paljbe i da li je na taj način ostavio još neki DNK dokaz koji bi bio ključan za identifikaciju.

Foto: Novosti

Istražitelji rade na rasvetljavanju ubistva Tadije Pantića (23) vođe partizanovih navijača iz Zemuna koji je juče brutalno likvidiran usred bela dana na Novom Beogradu.

Prema poslednjim informacijama, inspektori su sa lica mesta uzeli brojne dokaze i tragove koji će im promoći u rešavanju ovog slučaja.

Kiša metaka

- Tokom uviđaja forenzičari su, navodno, pronašli dokaze koje je ostavio napadač kada je hladnokrvno prišao žrtvi i izrešetao ga sa najmanje pet hitaca. Pored toga što je pogođen u glavu, pogođen je i u telo - navodi izvor za medije i dodaje:

- Forenzičari su juče sa inspektorima satima proveravali svaki pedalj na mestu zločina, kako bi skupili što više dokaza i uspeli da rekonstruišu likvidaciju.

Ono što bi trebalo da im pomogne u rasvetljavanju zločina bile bi nadzorne kamere kojih ima na svakom ćošku na Novom Beogradu.

Naložena veštačenja

- Egzekucija je, navodno, snimljena i jedna od kamera je ključna. Ona se nalazi na samom ćošku objekta u kom je kladionica, iza koje se desila pucnjava. Pantić je nakon ispaljene kiše metaka ostao nepomično da leži baš između kladionice i trafike - objašnjava izvor za medije i dodaje:

- Tokom uviđaja istražitelji su uzeli i neke predmete iz jakne i pantalona ubijenog Tadije Pantića i stavili u kese sa dokazima. Takođe, tokom tog pretresa, od njega su uzeli, navodno, i mobilni telefon. Istražitelji će "otvoriti" komunikacije ubijenog, a moguće je da se u njima kriju imena i poruke koje mogu biti od značaja za rasvetljavanje ubistva.

Prema tvrdnjama poznavaoca prilika, veštečenjem telefona žrtve mogu se dobiti brojni odgovori koji će dovesti do rešavanja zločina.

- Telefon ubijenog biće podvrgnut veštačenju i na taj način će se ući u trag njegovim komunikacijama. Saznaće se s kim se čuo, dopisivao, viđao - navodi izvor za medije i nastavlja:

- Ne treba isključiti ni mogućnost da se možda ubijeni čuo sa nekim ko ga je, možda, namamio. Ali, sve ove mogućnosti ispitaće detaljno Više javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu.

Da podsetimo, ubistvo se dogodilo juče, 22. novembra oko 11.45 časova u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu. Tadija Pantić je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, a za napadačem i njegovim saučesnikom na skuteru se i dalje traga.

(Kurir)