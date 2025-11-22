KAMERE SNIMILE KRVAVI ZLOČIN? Novi detalji likvidacije na Novom Beogradu
NA Tadiju Pantića (23) su pucala dva NN lica, bili su na skuteru bez tablica, sa kacigama.
Tadija P. (23) izrešetan je jutros u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, a jake policijske snage obezbeđuju mesto ubistva.
- Sumnja se da je Tadija P. išao stazom koja vodi kroz zgrade i navodno je u jednom trenutku video da ga neko prati, potrčao je ka kladionici, a napadač ga je sustigao i počeo da rešeta - navodi izvor za medije i dodaje :
- Kamere su, navodno, snimile brutalno ubistvo - rekao je izvor za medije.
Podsetimo, nepoznati napadač izrešetao je Tadiju kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića nakon čega je pobegao. Telo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno se obavlja uviđaj i u toku je potraga za ubicom.
