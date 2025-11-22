Zločin

KAMERE SNIMILE KRVAVI ZLOČIN? Novi detalji likvidacije na Novom Beogradu

V.N.

22. 11. 2025. u 15:50

NA Tadiju Pantića (23) su pucala dva NN lica, bili su na skuteru bez tablica, sa kacigama.

КАМЕРЕ СНИМИЛЕ КРВАВИ ЗЛОЧИН? Нови детаљи ликвидације на Новом Београду

Foto: Printskrin/Večernje Novosti

Tadija P. (23) izrešetan je jutros u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, a jake policijske snage obezbeđuju mesto ubistva.

- Sumnja se da je Tadija P. išao stazom koja vodi kroz zgrade i navodno je u jednom trenutku video da ga neko prati, potrčao je ka kladionici, a napadač ga je sustigao i počeo da rešeta - navodi izvor za medije i dodaje :

- Kamere su, navodno, snimile brutalno ubistvo - rekao je izvor za medije.

Podsetimo, nepoznati napadač izrešetao je Tadiju kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića nakon čega je pobegao. Telo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno se obavlja uviđaj i u toku je potraga za ubicom.

