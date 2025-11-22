PRVE SLIKE I SNIMCI SA NOVOG BEOGRADA: Mladić ubijen hicima iz vatrenog oružja, na snazi akcija Vihor 3 (FOTO/VIDEO)

U BULEVARU Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, kod Grčko kiparskog centra iza trafike, oko 11.45 sati pronađeno je telo mladića starog oko 25 godina.

Foto: Novosti

Kako saznaju "Novosti", sumnja se da je muškarac ubijen, a ispaljen je veći broj metaka iz vatrenog oružja.

Telo je zatečeno iza trafike, a na teren su odmah po pozivu izašle policijske patrole.

Vrši se uviđaj na mestu događaja.

Na teritoriji opština Novi Beograd i Zemun pokrenuta je akcija Vihor 3 u potrazi za napadačem.