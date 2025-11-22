PRVE SLIKE I SNIMCI SA NOVOG BEOGRADA: Mladić ubijen hicima iz vatrenog oružja, na snazi akcija Vihor 3 (FOTO/VIDEO)
U BULEVARU Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, kod Grčko kiparskog centra iza trafike, oko 11.45 sati pronađeno je telo mladića starog oko 25 godina.
Kako saznaju "Novosti", sumnja se da je muškarac ubijen, a ispaljen je veći broj metaka iz vatrenog oružja.
Telo je zatečeno iza trafike, a na teren su odmah po pozivu izašle policijske patrole.
Vrši se uviđaj na mestu događaja.
Na teritoriji opština Novi Beograd i Zemun pokrenuta je akcija Vihor 3 u potrazi za napadačem.
