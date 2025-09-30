POKOSIO ŽENU NA PEŠAKOM U SMEDEREVSKOJ PALANCI PA POBEGAO: Vozač uhapšen posle policijske potere
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevskoj Palanci uhapsili su G. G. (51) koji je svojim vozilom „BMV“ udario i oborio pedesetčetvorogodišnju ženu dok je prelazila kolovoz na obeleženom pešačkom prelazu na raskrsnici ulica Vuka Karadžića i Ive Bajazita u Smederevskoj Palanci. Vozač je odmah pobegao.
Posle potrage je identifikovan i uhapšen, a povređena žena je zbrinuta u Opštoj bolnici u Smederevskoj Palanci.
Osumnjičenom je, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Velikoj Plani, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.
Komentari (0)