Zločin

LOPOVI OBILI NOĆNI KLUB NA VILINIM VODAMA: Evo šta su sve ukrali

В.Н.

30. 09. 2025. u 08:20

JEDAN klub na Vilinim vodama sinoć je obijen, a iz njega je ukradeno više muzičkih aparata i alata. Vrednost ukradenih predmeta je oko 30 hiljada evra!

ЛОПОВИ ОБИЛИ НОЋНИ КЛУБ НА ВИЛИНИМ ВОДАМА: Ево шта су све украли

Foto SK

Kako Informer nezvanično saznaje, krađa se dogodila preksinoć kada je, kako se sumnja, provalnik obio vrata i iz kluba izneo sve što je vredno i što je moglo da se iznese.

- Ukradena su pojačala, zvučnici, miksete, ali i alat koji je bio u klubu. Vrednost odnesenih muzičkih aparata je velika. Prema nekim procenama vrednost je oko 30 hiljada evra - objašnjava izvor Informera upoznat sa slučajem. 

Krađa je prijavljena policiji koja intezivno radi na identifikaciji i pronalasku provalnika. 

- Policija je obavila uviđaj, uzela snimke sa nadzornih kamera i trenutno radi na identifikaciji razbojnika. Postoji sumnja da ovo nije mogao jedan čovek da uradi - pojasnio je naš sagovornik.  

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NISU BEZ RAZLOGA ELIMINISALI ZVEZDU: Legende osvojile bod na početku Lige šampiona, isto sanjaju i protiv silovitog Bajerna

NISU BEZ RAZLOGA ELIMINISALI ZVEZDU: "Legende" osvojile bod na početku Lige šampiona, isto sanjaju i protiv silovitog Bajerna