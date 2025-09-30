LOPOVI OBILI NOĆNI KLUB NA VILINIM VODAMA: Evo šta su sve ukrali
JEDAN klub na Vilinim vodama sinoć je obijen, a iz njega je ukradeno više muzičkih aparata i alata. Vrednost ukradenih predmeta je oko 30 hiljada evra!
Kako Informer nezvanično saznaje, krađa se dogodila preksinoć kada je, kako se sumnja, provalnik obio vrata i iz kluba izneo sve što je vredno i što je moglo da se iznese.
- Ukradena su pojačala, zvučnici, miksete, ali i alat koji je bio u klubu. Vrednost odnesenih muzičkih aparata je velika. Prema nekim procenama vrednost je oko 30 hiljada evra - objašnjava izvor Informera upoznat sa slučajem.
Krađa je prijavljena policiji koja intezivno radi na identifikaciji i pronalasku provalnika.
- Policija je obavila uviđaj, uzela snimke sa nadzornih kamera i trenutno radi na identifikaciji razbojnika. Postoji sumnja da ovo nije mogao jedan čovek da uradi - pojasnio je naš sagovornik.
Preporučujemo
JEZIVA NESREĆA U VELIKIM CRLjENIMA: Pijan ubio ženu automobilom
30. 09. 2025. u 07:45
TRI SAOBRAĆAJNE NESREĆE TOKOM NOĆI: Ima povređenih
30. 09. 2025. u 07:14
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)