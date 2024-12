DVE GODINE OD UBISTVA STUDENTKINJE IVANE KRIVOKAPIĆ: Zločinac Jetmir Gočaj Albanac iz Crne Gore i dalje u bekstvu

STUDENTKINjA arhitekture Ivana Krivokapić (26) iz Lovćenca ubijena je na današnji dan 23. decembra 2022. godine u stanu u kojem je živela na Zvezdari u Beogradu. Njen ubica Jetmir Gočaj (26) Albanac iz sela Vusinje na Prokletijama u crnogorskoj opštini Gusinje je u bekstvu pune dve godine. Za njim je raspisana međunarodna crvena poternica sa određenim pritvorom, ali nema naznaka da će skoro biti priveden pravdi.

Foto: Instagram/jetmir_gocaj/Fejsbuk/Ivana Krivokapic

Pre nego što je zvanično osumnjičen, Gočaj je imao 20 dana da nestane, a kako je radio kao planinarski vodič na Prokletijama, a njegova porodica tamo izdavala apartmane i držala etno restoran, mogao je neprimetno da pobegne u Albaniju, Kosovo i Metohiju, a sa lažnim dokumentima možda i dalje. On slobodno živi, dok Ivanina porodica u Lovćencu skrhana sve ovo vreme tuguje za svojom mezimicom.

Više tužilaštvo u Beogradu Gočaja sumnjiči za teško ubistvo iz niskih pobuda, ljubomore. Utvrđeno je da se on sa Ivanom upoznao na Prokletijama u aprilu 2022. godine, gde je bio vodič velikoj planinarskoj grupi u kojoj je bila i Ivana. Posle toga su više puta razmenili prijateljske poruke, a on je 11. decembra došao kod nje u Beograd. Kako se sumnja te noći 23. decembra su se posvađali, verovatno, jer Ivana nije želela da bude sa njim u ljubavnoj vezi i on je ubio u periodu od 00.37 do 5.30 časova. Obdukcija je utvrdila da joj je rukama stezao nos i usta da ne može da diše i ona se ugušila. Nakon toga je ispreturao malo stan, uzeo joj 1.500 evra i 60.000 dinara, izašao iz stana, zaključao ga i ključ poneo sa sobom. Otišao je na autobusku stanicu i istog dana napustio Srbiju.

Za Ivaninu smrt saznalo se tek sutradan. Roditeljima se nije javljala na telefon, bio joj je isključen i oni su se zabrinuli, ali da je nešto krenulo po zlu posumnjali su kada je njenog brata pozvao kolega iz kluba, gde je vikendom radila kao barmen uporedo sa studijama i pitao znaju li gde je i šta je sa njom, jer nije došla na posao. Otac je odmah zvao bratanca u Beogradu da ode do Ivaninog stana, a roditelji su krenuli iz Lovćenca za Beograd. Bratanac im je javio da je stan zaključan, da je zvao policiju i da kroz prozor vidi Ivaninu ruku i telefon na stolu.

Policija je odmah posumnjala da je devojka ubijena, imala je podliv na vratu, ali se čekala zvanična potvrda sa obdukcije. Vest o ovom zločinu je odjeknula u javnosti, danima se pisalo u medijima o tome, a onda je jedan planinar na svojoj instagram stranici počeo da objavljuje svoje slike sa Ivanom, kako kite jelku i da se emotivno oprašta od nje i tuguje. Pisao je "anđele moj, ne mogu da verujem da ti se to desilo, bićeš u mom srcu zauvek, neka ti je crna zemlja laka". Policija je vrlo brzo povezala da je to mladić, koji se vidi na snimcima nadzornih kamera zgrade, gde je Ivana živela i da je on poslednji video, jer je rano ujutru 23. decembra otišao.

Njegovo ime kao osumnjičenog pojavilo se u medijima, pre nego što je za njim raspisana poternica i time mu je data šansa da pobegne, umesto da prvo bude uhapšen i izručen Srbiji. Pojedini srpski novinari su ga tih dana početkom januara i kontaktirali preko Instagrama, a on im je u prepisci negirao da je ubio Ivanu. Kazao je da ga je ona pozvala kod sebe u Beograd, da su bili prijatelji i družili se i da je otišao od nje 23. decembra za Crnu Goru. Govorio je da se nalazi u svojoj kući i da je išao do policijske stanice u Gusinju da se raspita, pa su mu rekli da za njim nema nikakve poternice. Tih dana se slobodno šetao Crnom Gorom, a onda kada je objavljeno da je zvanično osumnjičen, počeo je da na društvenim mrežama kači nacionalističke i šovinističke poruke širenja mržnje prema Srbima. Nakon toga je izbrisao sve slike sa svog profila, uništio telefon i nestao. Crnogorska policija ga, nakon što je tek 16. januara 2023. godine u Beogradu raspisana crvena poternica za Gočajem, nije našla na adresi prebivališta.

Ivana je bila vesela, čestita, poštena i lepa devojka, koja je volela planinarenje i sanjala da jednog dana osvaja najviše svetske vrhove. Bila je član MENS-e i govorila četiri jezika. Buduća arhitekta volela je da pleše, bila je najveselija na slavljima, igrala je folklor. Bila je vernik, išla je u crkvu, poštovala druge. Dnevnik koji je vodila i njen telefon dati su porodici. Kako je njen otac Slobodan rekao - " bila je posebna, ali jedino nije umela da prepozna zlo".

Jetmir Gočaj ugušio je njene snove, planove i buduća dela. Uzeo je i sreću i spokoj njenoj porodici.

VREME NE SKLANjA BOLI

IVANINA porodica nema utehe. Osećaju se slomljeno. Njen otac često na Fejsbuku objavljuje njene slike i tužne i emotivne poruke mezimici.

- Kažu proći će, da manje boleće. Ali ne prolazi. Dani prolaze, prolazi život, ali bol ne prolazi. U mom srcu sve je isto. Ne postoji vreme koje boli sklanja, niti vreme može iz snova ukloniti ono što noću srce sanja - jedna je od poslednjih poruka koju je napisao Ivanin tata Slobodan Krivokapić.

(S. J. Matić - M. Sekulović)