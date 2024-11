ANDRIJA NAŠ, KAKO DA PRIHVATIM DA NEĆEŠ DA NAM SE VRATIŠ: Hraniteljka u suzama doziva ubijenog dečaka (17), jecaji odjekuju kućom (VIDEO)

KUĆU porodice Andrije I. (17), koji je juče pretučen do smrti preko puta leskovačke Hemijske škole, obavila je neizmerna tuga.

foto: I.Mitić

Neutešna hraniteljka Zorica Veličković nije u stanju da bilo šta kaže. U suzama doziva njegovo ime. Pita se zašto je to moralo da se desi, baš dečaku kojeg su ona i njen suprug Goran podizali od malih nogu.

- Iskreno da vam kažem ne znam ništa, zašto i kako smo ga izgubili. Saznali smo za događaj preko medija. Supruga mi je javila da je neko dete pretučeno kada se vraćalo iz Tekstilne škole i da o njemu brinu hranitelji. Pomislili smo da je to naš Andrija. Odmah sam otišao do bolnice da proverim da li je on – priča nam Goran dok mu se oči pune suzama.

Hranitelju u bolnici saopštili da je Andrija mrtav

Čim je ušao u bolnicu, Goranu su saopštili tragičnu vest. Seća se neopisivog bola i tuge, a onda samo segmenata tog razgovora koji je njemu i njegovoj porodici promenio život.

- Katastrofa. Ne znam šta da vam kažem. Bio je izuzetno dobar. Miran. Tih. Povučen. I u školi imaju sve pohvale za njegovo vladanje. Niti je izlazio u grad. Nije pravio bilo kakve probleme, niti se na bilo šta žalio. Ovo je za nas tragedija. Bio je kod nas, na hraniteljstvu, od 2011. godine i činio je naše porodice, kao i njegov stariji brat koji je upisao studije na Visokoj tekstilnoj školi u Leskovcu – ispričao nam Goran.

foto: I.Mitić

Spremali se da ubijenom Andriji proslave rođendan

Spremali su se da nastradalom dečaku proslave rođendan, a sada ih čeka njegov ispraćaj do večne kuće.

- Mislili smo da će sve biti drugačije. Još uvek ne možemo da verujemo da smo ostali bez njega. Tragedija. Osećaj je neopisiv. Zbog njegove umiljatosti, mi smo ga toliko zavoleli kao da je bio naše biološko dete – ističe Goran.

foto: I.Mitić

Hraniteljka Zorica doziva Andriju

Andrijina hraniteljka Zorica ne prestaje da doziva njegovo ime. Od kada je čula da je izgubio život, isplakala je reku suza i one i dalje naviru.

- Ne mogu. Ne mogu ništa da kažem. Ne mogu da podnesem više. Majko mila. Andrija naš. Ne mogu da prihvatim da neće više da nam se vrati. Ne mogu da podnesem to. Zašto je baš njemu to moralo da se desi – jecajući se, u zagrljaju svog supruga, pita ova nesrećna žena.