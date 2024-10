BIVŠI ŠEF DB HITNO OPERISAN: Marković koji je osuđen na 40 godina pod stražom u bolnici

BIVŠI šef RDB Radomir Marković (78) se nalazi u jednoj beogradskoj bolnici, u kojoj je operisan, a u njoj ga čuvaju zatvorski čuvari. On je tamo prebačen iz Zabele gde služi kaznu od 40 godina robije.

Marković je nedavno prebačen iz strogo čuvanog Sedmog paviljona u poluotvoreni deo zatvora u Požarevcu, u kojem ima povoljniji tretman.

Ove vesti je danas za informer.rs potvrdio i dugogodišnji advokat Vladimir Marinkov, branilac Radomira Markovića.

- Moj klijent se trenutno nalazi u bolnici zbog operacije koja je posledica lošeg stanja u kojem se nalazi duže vreme, ali ne bih da otkrivam o čemu je tačno reč. Posle operacije i postoperativnog toka, moj klijent će biti vraćen u poluotvoreni Osmi paviljon požarevačkog zatvora Zabela. On je posle 23 i po godine strogog zatvorskog režima, lično podneo zahtev za premeštaj u taj deo u kojem ima više privilegija, poput većeg broja poseta, paketa i drugih sadržaja. Sada je dobio status osuđenika sa blažim tretmanom- kaže advokat Marinkov za informer.rs.

On naglašava da je Rade Marković odavno stekao uslov za prebačaj u zatvorski deo poluotvorenog tipa, ali da prelazak nije bio moguć, pošto je sve do februara ove godine trajalo suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije (49), u kojem je, na kraju oslobođen.

Podsetimo, šef tajne policije bivšeg predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića sada se nalazi u jednom od bungalova u tom delu "Zabele", gde ima više privatnosti i komocije. U taj deo je prebačen zbog starosti i teške bolesti, pošto ima kancer debelog creva, a ta zloćudna bolest otkrivena mu je 2022. godine.

Markoviću je prvi komšija Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam, koji se u Zabeli nalazi od 28. decembra 2012. zbog podstrekivanja na ubistvo Gorana Marjanovića zvanog Goksi Bombaš, 1995., u Sportskom centru Olimp u Beogradu. Jocić od ranije ima pravo na slobodne vikende.

U tom delu i nekadašnji načelnik Generalštaba, penzionisani general Momčilo Perišić, koji je pravosnažno osuđen na četiri godine zatvora zbog špijunaže, odnosno odavanja tajnih podataka službeniku ambasade SAD u Beogradu, američkom državljaninu 2002. godine - rekao je naš izvor.

Marković je, inače, osuđen za ubistvo četvorice funkcionera Srpskog pokreta obnove 1999. na Ibarskoj magistrali, kao i za pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi 2000. Osim za ove zločine, bivši šef tajne policije proglašen je krivim i za umešanost u otmicu i ubistvo Ivana Stambolića u avgustu 2000.

Pored toga, Marković je sa još trojicom pripadnika DB bio optužen za ubistvo novinara i vlasnika "Dnevnog telegrafa" Slavka Ćuruvije (49) na Uskrs 1999., ali je posle višegodišnjeg suđenja, u februaru ove godine, oslobođen.

ČUVAR MRAČNIH TAJNI

Slobin čuvar mračnih tajni iz devedesetih godina je, podsetimo, uhapšen 23. februara 2001. i smešten je u Centralni zatvor. U "Zabelu" je prebačen u julu 2010. godine, nakon pravosnažnosti svih presuda. Nakon skoro 13 godina provedenih iza rešetaka, što u pritvoru, što u Zabeli, u decembru 2013. ukinuta mu je radna obaveza i prebačen je u najstrožiji režim, u Sedmi paviljon, koji podrazumeva boravak u samici i korišćenje samo kašike za jelo i slična zatvorska pravila.

Tada mu je stavljeno do znanja da je do promene tretmana došlo zbog njegove lične bezbednosti. Sredinom novembra iste godine Marković je tražio pomilovanje od predsednika Tomislava Nikolića, a u to vreme je i neformalno ispitan zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije.

Dok je boravio u Sedmom paviljonu, Marković je radio kao magacioner u zatvoru i vodio je računa o garderobi i posteljini robijaša u tom delu Zabele, u kom se nalaze zatvorenici osuđeni za najteža krivična dela.

- Marković je u glavnom magacinu bio zadužen da popisuje ćebad, sredstva za higijenu, kao i lične stvari zatvorenika, koje im nisu uvek potrebne. U tom delu kaznu služe i njegovi nekad potčinjeni vojnici iz Jedinice za specijalne operacije Nenad Bujošević, zvani Rambo, kao i Branko Berček. U istom paviljonu je i Sretko Kalinić, glavni ubica "zemunskog klana". Imao je dosta posla, pošto u Sedmom paviljonu uvek boravi oko 150 zatvorenika. Pre angažovanja u magacinu, Marković je nadzirao sistem kanalizacije i otpadnih voda unutar zidina zatvora - objašnjava naš sagovornik.

U Sedmom paviljonu je imao cimera, ali je u februaru 2021. oboleo od korone, pa je morao da bude sam u sobi, sve dok nije dobio bungalov i "povlašćeni" tretman.

