KOMŠINICA PRETUČENOG RADIĆA: "Vezali su mu ruke i noge, a zatim ga tukli"

KOMŠINICA Dejana Radića, koji je sinoć pretučen i opljačkan od strane trojice nepoznatih lica, Milijana Marković izjavila je za Kosovo onlajn da je čula dozivanje oko ponoći od strane Radića, i da su napadači, prema rečima pretučenog, govorili albanski.

Foto: Printskrin

Meštani Starog Gracka, kod Lipljana, gde je sinoć pretučen Dejan Radić, uplašeni su za svoju bezbednost i strahuju da će se incidenti i dalje dešavati. Ekipa portala Kosovo onlajn zatekla je ispred Radićeve kuće tzv. Kosovsku policiju koja vrši uviđaj.

Radić je, nakon što je pretučen, oko ponoći pomoć zatražio od komšija Markovića koji su zatim pozvali tzv. Kosovsku policiju. Kako je istakla Milijana Marković, Radić je tokom boravka u njihovoj kući rekao da su ga napali Albanci.

- Spavali smo, ja sam se oko 12 sati probudila i izašla u pidžami, i čujem da me neko zove, kiša je padala, izađem da vidim šta se desilo, u tom trenutku je on vikao. Kaže da su mu vezali ruke, noge i odveli su ga u sobu gde su mu bacili ćebe preko glave i tukli ga. Tom prilikom su mu uzeli oko 2.000 evra, koliko je imao kod sebe, tako mi je sinoć rekao, "sve što sam imao vredno, uzeli su". Ali su ga dosta pretukli, imao je modrice po licu, svuda, vide se tragovi kako su ga vezivali. On je došao nakon toga kod nas, pozvali smo policiju. Niije smeo da se vrati kući - rekla je Markovićeva.

Osim Milijane Marković, ostali Srbi iz Starog Gracka nisu želeli da daju izjave jer, kako ističu, strahuju za svoju bezbednost.

Radić je, nakon hospitalizacije u KBC Priština sa privremenim sedištem u Gračanici, na dalju dijagnostiku upućen u KBC Kosovska Mitrovica, potvrdio je za Kosovo onlajn direktor KBC Priština-Grčanica Bratislav Lazić.

Napad na Radića Kancelarija za KiM je okarakterisala kao etnički motivisan.

- Ovaj brutalni napad posledica je antisrpske politike i institucionalnog nasilja koje sprovode Priština i Aljbin Kurti prema Srbima i brojnih primera policijske brutalnosti, kojima se šalje poruka da su Srbi na Kosovu i Metohiji poželjne i legitimne mete Albanaca i da za njihova stradanja niko neće odgovarati - ističe Kancelarija za KiM.

Iz Srpske liste poručili su da je napad na Radića posledica antisrpske politike režima u Prištini.