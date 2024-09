LJUBOMIR JE PRONAŠAO ŽENU KOJA JE ZAKLALA MAJKU: "Bila je gladna, žedna i prljava, imala je tragove krvi, molila je da ne zovemo policiju"

VIDEO sam tu ženu blizu kuće, kada sam pošao u prodavnicu. Izgledala je iscrpljeno, prljavo. Bila je gladna, tražila je vodu, hleb i cigare. Imala je tragove krvi na sebi. Bila je samo u brusu, bluzu, koja je bila krvava, skinula je i bacila u blizini. Tada nisam ni znao da se desilo ubistvo, mislio sam da je zalutala i da se posekla po granju. Rekao sam komšiji da zove policiju, a ona je molila da to ne radimo i otišla. Međutim, našli su je policajci posle pola sata uz pomoć drona...

J. Ć.

Ovako za naš list priča Ljubomir Nikolić, koji je naleteo na Marinu koja se sumnjiči da je u nedelju uveče u porodičnoj kući u Nišu zaklala majku i zatim pobegla.

Ona je uhvaćena u ponedeljak uveče u blizini fudbalskog terena u naselju Nikola Tesla. Za njom se intenzivno tragalo 24 sata.

- Krenuo sam u prodavnicu u ponedeljak uveče i na putu do tamo sreo sam ženu koja je izgledala iscrpljeno i gladno. Razgovarala je sa jednim kozarom koji ju je vodio da pije vodu. Pitala me je da pije vodu, a ja sam im rekao da slobodno uđu, da ću ja brzo iz prodavnice, da se ne vraćam kad sam već pošao. Kad sam se vratio, nije je više bilo. Kažu ove komšije što su bile sa njom da je toliko bila žedna da je popila skoro litar vode. Pošto sam bio biciklom, rekao sam im da slobodno uđu u moje dvorište da piju dok se ja ne vratim iz prodavnice. Pre toga sam rekao komšiji dok sam odlazio da javi policiji da je jedna žena izgubljena. Međutim, kad je to čula, molila je da ne zovemo, kaže evo ne treba ni hleb, ni cigare, ništa mi ne treba, samo nemojte da zovete policiju. Tada je jedan komšija rekao da je dan pre toga neka žena ubijena u naselju pa smo povezali sa tim i sve objasnili policiji kad su došli. Odveli su policajce do te bluze koja je krvava, ali nisu hteli da je diraju dok ne dođu forenzičari – priča nam Ljubomir.

On kaže da su i on i komšije pošli sa policijom da traže ženu navodeći ih na stranu na koju je krenula nakon što su je videli poslednji put. Posle pola sata policija ju je pronašla.

- Zvali su odmah i Hitnu koja je došla i ženu su ubacili u vozilo i odvezli je dalje. Ona se jedva i kretala, pomagali su joj da uđe u auto. Na putu dok smo je tražili, našli smo njenu torbicu u kojoj su bili lekovi za smirenje, mobilni telefon i nešto sitno para. Porodicu nisam odranije poznavao, ne znam o njima ništa, rekao je Ljubomir.



Šta je tačan uzrok ove nesreće, dokazaće nadležni organi. Ono što je poznato je da je nakon što je Zorica ubijena, Marina napustila porodičnu kuću u kojoj je živela sa roditeljima, i pobegla, a da je u to vreme njen otac Najdan čuvao koze u obližnjem Banjskom Polju.

