SVA KRVAVA TRAŽILA VODU I HLEB: Svedočenje čoveka koji je pronašao ćerku osumnjičenu da je ubila majku - jezivi detalji

OBDUKCIJA tela Zorice Cvetanović (69) koja je u nedelju ubijena u svojoj kući u niškom naselju Nikola Tesla, pokazala je da se ona sa ćerkom Marinom, koja se sumnjiči da ju je usmrtila, otimala oko noža kojim je, kako se sumnja, zaklana.

foto: J. Cosin

- Osim smrtonosnih povreda, na telu žrtve uočene su i brojne posekotine po rukama, nanete najverovatnije nožem. Obdukcija ne može da pokaže na koji način su one nastale, mada je u najvećem broju ovakvih slučajeva reč o odbrambenim ranama. Ono što je sigurno jeste da je žrtva rukama bila u kontaktu sa oštricom, ali tek treba da se utvrdi da li se žrtva branila ili je držala nož kojim je ubijena. Ipak, sve ukazuje na to da je bilo nekakvog otimanja oko oruđa ubistva - navodi izvor upoznat sa ovim slučajem.



Policija je osumnjičenu najpre odvela u Zavod za sudsku medicinu kako bi se obezbedili tragovi, pre svega biološki, koji će poslužiti kao dokaz u postupku koji će protiv nje biti poveden ukoliko se potvrde sumnje da je ona ubica, a zatim je prebačena u psihijatrijsku bolnicu u Gornjoj Toponici, gde će po nalogu Višeg javnog tužilaštva, biti obavljeno njeno veštačenje.

- Video sam tu ženu blizu kuće, kada sam pošao u prodavnicu - priča, za "Novosti", Ljubomir Nikolić, koji je u ponedeljak po podne naleteo na Marinu Cvetanović. - Izgledala je iscrpljeno, prljavo. Bila je gladna, tražila je vodu, hleb i cigare. Imala je tragove krvi na sebi. Na sebi je imala brusthalter, a bluzu, koja je bila krvava, skinula je i bacila u blizini. Tada nisam ni znao da se desilo ubistvo, mislio sam da je zalutala i da se posekla u nekom granju. Rekao sam komšiji da zove policiju, a ona je molila da to ne radimo i otišla. Međutim, našli su je policajci posle pola sata uz pomoć drona. Odveli su je zatim do te krvave bluze, ali nisu hteli da je diraju dok ne dođu forenzičari.

On kaže da je brzo došla i ekipa Hitne pomoći, koja je ženu ubacila u vozilo i odvezla je dalje.

- Ona se jedva kretala, pomagali su joj da uđe u auto - kaže Ljubomir. - Na putu dok smo je komšija i ja tražili, našli smo njenu torbicu u kojoj su bili lekovi za smirenje, mobilni telefon i nešto malo novca.

Nakon stravičnog zločina, komšije Cvetanovića kažu da je čitava porodica malo čudna, ali da znaju da Marina ima psihičke probleme zbog kojih se povremeno lečila u psihijatrijskoj bolnici. Kako kažu, veruju da su je roditelji zanemarivali.

Šta je prethodilo zločinu, pokušaće da utvrde istražitelji. Zasad je poznato da je Marina u nedelju uveče napustila porodičnu kuću u kojoj je živela sa roditeljima i pobegla, a da je u to vreme njen otac Najdan čuvao koze u obližnjem Banjskom Polju.

- Pretpostavljalo se da nije mogla daleko da ode. Prošla je kroz šumu, prešla je reku, ali nije mogla dugo da izdrži bez hrane i vode, pa su je brzo našli i odvezli u bolnicu - kaže komšija porodice Cvetanović.

Doživotna robija ili lečenje UKOLIKO se utvrdi da je Marina bila uračunljiva u vreme zločina, preti joj kazna zatvora od deset godina do doživotne robije. U slučaju da se ustanovi da je ubistvo počinila pod uticajem bolesti, vodiće se postupak za izricanje mere bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi. Marinin stric Negoslav Cvetanović rekao je da su Zorica i Marina bile u Jehovinim svedocima i da je to sigurno uticalo na duševno zdravlje njegove bratanice.

- Marina nije imala izbora, bila je samo dete i morala je da trpi to što su joj roditelji nametnuli - kaže Negoslav, dok sa druge strane Zoričina bliska rođaka negira da je Marina zlostavljana, već tvrdi da je ona bila ta koja je terorisala roditelje, a oca je čak prijavila da ju je silovao.