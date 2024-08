UKLONJEN SEJAČ ZLA, ODAHNULI I BOŠNJACI: Novi detalji likvidacije vehabije iz Novog Pazara

SENAD Ramović Becan, vehabija, ubijen je u okršaju sa policijom na teritoriji Novog Pazara. Prema poslednjim informacijama, telo Seada Ramovića poslato je na obdukciju.

Foto: Printskrin/RTS

Ramović je nedavno ponovo bio u fokusu javnosti nakon terorističkog napada kod izraelske ambasade kada je doveden u vezu sa Milošem Žujevićem Salahudinom koji je pokušao da ubije žandara Miloša Jevremovića dok je bio na straži. Ramović se nalazio u bekstvu od kraja juna.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Senad Ramović Becan bio glavni osumnjičeni u vezi sa nedavnim terorističkim napadom ispred izraelske ambasade u Beogradu. Prema njegovim rečima, Ramović se skrivao u selu Hotkovo, u kući svog zeta Aldina Birđozlića, koji se trenutno nalazi na odsluženju zatvorske kazne u Nišu.

Dačić je naveo da su informacije o lokaciji Ramovića došle iz obaveštajnih izvora.

- To je njegovo selo, ali nije bio u svojoj kući, već kod onih koji su mu pomagali u skrivanju. Nadležni državni organi su nam otkrili lokaciju gde se nalazi - rekao je Dačić dodajući da je ta kuća bila neka vrsta sigurne kuće za njega.

Rekao je i da je Ramović preksinoć prilikom hapšenja pružio otpor, ispalivši 3-4 hica prema policiji, nakon čega su ga pripadnici SAJ likvidirali.

Prema rečima ministra, Ramović je odigrao ključnu ulogu u "radikalizaciji" Miloša Žujovića. Žujović, koji je po prelasku u islam uzeo ime Salahudin je 29. juna, strelom u vrat, teško ranio pripadnika srpske Žandarmerije Miloša Jevremovića, koji ga je potom neutralisao vatrenim oružjem.

Senad Ramović Becan važio je za odavno radikalizovanog muslimana. Bio je uhapšen 2007, nakon žestokog oružanog obračuna sa policajcima u selu Trnava kod Novog Pazara. Tada je uhapšeno još 14 Ramovićevih saradnika, koji su označeni kao pripadnici vehabijskog pokreta. Tom prilikom Ramović je ranjen sa više prostrelnih rana, a Ismail Prentić (28) je izgubio život.

Nakon akcije policije grupa od ukupno 12 okrivljenih uhapšena je 16. marta 2007. godine. Sudsko veće Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu osudilo je 12 ljudi iz Novog Pazara na više od 60 godina zatvora zbog, kako je navedeno, udruživanje radi protivustavne delatnosti, terorizam i planiranje ubistva tadašnjeg glavnog muftije Islamske zajednice u Srbiji, Muamera Zukorlića. Prvooptuženi Senad Ramović osuđen je na 13 godina zatvora.

Sudsko veće, kojem je predsedavao sudija Milan Ranić, tada je konstovalo da su oni nabavili veće količine oružja s namerom da razviju strah i nesigurnost kod građana i da su bili sposobni za specijalna teroristička dejstva, protivtenkovske i protivpešadijske borbe.

"Utvrđeno je da su detaljno planirali ubistvo muftije Muamera Zukorlića, napad na džamiju u Novom Pazaru i na policijsku stanicu u tom gradu", preneli su srpski mediji nakon prvostepene presude.

Prvooptuženi Senad Ramović rekao u završnoj reči da cilj tog suđenja nije utvrđivanje istine i da su on i ostali optuženi "žrtve terora".

- Cilj suđenja nije istina nego želja da nas proglasite teroristima zato što smo muslimani. Iza borbe protiv terorista krije se borba protiv muslimana - rekao je Ramović na suđenju.

Ramović je tom priliko istakao da ambasade i džamije nisu palile vehabije, već srpska omladina.

Za optužnicu je dodao da ona izgleda kao da ju je "pisao Buš ili agent CIA muftija Muamer Zukorlić".

Ramović je optužio (tadašnjeg) muftiju Zukorlića da je vodio kampanju protiv njih, tvrdeći da nikoga nisu hteli da napadnu, već da su oni bili napadani.

Takođe je nekoliko puta u javnosti isticao da oni nisu vehabije nego "ehli suniti", tj. pripadnici izvornog islama, odnosno "pravog puta". Kako je istakao, oni su isterani iz džamija, nije im dozvoljeno da klanjaju i kada su hteli da se brane od muftijinih ljudi, proglašeni su teroristima. Tvrdio je da je pre toga bio veoma blizak sa Zukorlićem, da je on dolazio u kuću Ramovića i da su zajedno vežbali pucanje sa njegove terase, Po njegovim rečima, Zukorlić mu je bio jedan od najboljih prijatelja, ali je, kako tvrdi u jednom intervjuu, država primorala da Americi "isporuči" neke takozvane "krivce za terorizam", jer je to prethodno uradilo čak 57 država. Becan je verovao da su on i njegovi saborci bili "žrtvena jagnjad", i plašio se da bi i oni mogli biti isporučeni u Gvantanamo kako bi "i Srbija uradila nešto korisno u borbi protiv terorizma".

Povratak i demanti na Tik-toku SENAD Ramović Becan obratio se 6. jula video-porukom na Tik-toku, navodeći da on i njegova "braća" nisu povezani sa nedavnim terorizmom, gde je akter bio Miloš Žujović, rekavši, između ostalog: "Podmeće nam se neki terorizam, 20 godina nam se čini nepravda, ali mi ćemo se obratit Alahu za pomoć. Dovoljan nam je Alah kao zaštitnik, On je najbolji zaštitnik. Zamolićemo Alaha, mi i naše porodice, za ovu učinjenu nepravdu. Mene, inšalah ponižavat nećete, možete ubiti, ali natjerat nećete da puzim pred vama."

Ramović i njegovi saborci navodno nisu pripadali nijednoj političkoj partiji niti islamskoj zajednici, već su imali svoju posebnu zajednicu.

"Niti sledim vehaba, niti Zukorlića, niti hodžu. To je krivi put! Ja sledim samo Poslanika, Kur'an i Sunet", tvrdio je.

Postao i pesnik PO izlasku iz zatvora je preko društvenih mreža delio i sadržaje iz svoje zbirke pesama "Alkatraz", koju je i objavio tokom boravka u zatvoru. Godine 2021. je čak objavio i zajedničku fotografiju sa sudijom Specijalnog suda u Beogradu, Milanom Ranićem, koji ga je osudio na 13 godina zatvora, izjavivši tada da Raniću "nije falila dlaka sa glave" i da mu se neće osvetiti, jer mu je, kako tvrdi, sudija priznao da je bio prinuđen da tako postupi.

On je demantovao i da su postojala dva kampa na planini Ninaji, za šta su ga prilikom hapšenja teretili, tvrdeći da su to bila dva šatora gde su klanjali. Tu su sklonili oružje, jer je, po njegovim rečima, bio cilj da im to oružje bude daleko i ne nadohvat ruke, u slučaju da ih neko napadne, jer je znao da će uslediti napadi na njega i njegovu ekipu koja je, kako je tvrdio, "žrtvovana radi viših interesa". Takođe je demantovao da je kupio oružje od pripadnika OVK, već da je oružje nabavio od nekog Srbina sa severa Mitrovice.



BLIZAK SARADNIK GA PROKAZAO SRPSKOJ POLICIJI

EKSTREMNI vehabija Senad Ramović Becan koji je u noći između subote i nedelje ubijen u selu Hotkovo bio je veoma teška meta za naše snage bezbednosti jer nije koristio moderna sredstva komunikacije - saznaju "Novosti".

Prema našim informacijama, ovaj islamski fanatik otkriven je tako što je operativce BIA do mesta gde se skrivao odveo jedan od njegovog najbližih saradnika koji ga je posećivao na teško pristupačnom terenu blizu administrativne linije sa Kosovom i Metohijom i koji mu je bio logistička podrška. Inače, Ramović se krio u kući svoga zeta Aldina Birđozlića zvanog Biše, lokalnog kriminalca. Likvidacijom Becana eliminisana je velika bezbednosna pretnja u Raškoj oblasti, jer je on bio čovek koji je godinama širio virus ekstremizma. Pod njegovim uticajem bio je Miloš Žujović (na slici levo), koji je nedavno teško ranio srpskog specijalca koji je obezbeđivao zgradu Ambasade Izraela. U njegovoj mreži bio je i Lazar Berber, koji je takođe prešao u islam i koji je nedavno uhapšen u Somboru zbog sumnje da je pripremao terorističke napade na teritoriji Srbije. Paradoksalno, zbog smrti Ramovića odahnuće mnogi muslimani u Novom Pazaru i okolini, jer su bili pod pritiskom radikalnog vehabije, mnogo više i od tamošnjeg pravoslavnog stanovništva.

Podsetimo, akciju lišavanja slobode ovog ekstremiste vodili su BIA, MUP i Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru.