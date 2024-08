SEDAN RAMOVIĆ BECAN TRI PUTA PUCAO NA POLICIJU: Dačić otkrio nove detalje likvidacije vehabije

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je policija tragala za Senadom Ramovićem Becanom koji je noćas u sukobu s policijom ubijen, nakon terorističkog napada ispred izraelske ambasade u Beogradu.

Foto Tanjug

Kako je naveo, informacija gde se Ramović nalazi došla je iz obaveštajnih krugova najbližih njemu.

Dačić je otkrio da se Ramović krio u selu Hotkovo kod Novog Pazara u kući svog zeta koji se nalazi na odsluženju zatvorske kazne u Nišu.

- To je njegovo selo, ali nije bio u svojoj kući, već kod onih koji su mu pomagali u skrivanju, nadležnim državnim organima kazali lokaciju gde se nalazi - rekao je on za televiziju Prva dodajući da im je to bila neka vrsta sigurne kuće.

Prema njegovim rečima, Ramović je odigrao ključnu ulogu u radikalizovanju Miloša Žujovićaa, koji je 29. juna samostrelom teško ranio policajca Miloša Jevremovića, ali i L.B. iz Sombora koji je uhapšen.

Foto: Printskrin/Jutjub

Dačić je kazao i da je Ramović pružao otpor policiji i ranije kada je hapšen još 2007. godine.

- On je i prošli put kada su vršeni pretresi pretio je pripadnicima MUP da će pucati ukoliko uđu u njegovu kuću - kazao je ministar.

Kako je dodao, sinoć je prilikom hapšenja pružio otpor, ispalio 3-4 hica prema polciiji, nakon čega su ga pripadnici SAJ-a likvidirali.

- Na neki način, to je nastavak prethodnih akcija koje smo imali nakon terorističkog akta u Beogradu - zaključio je ministar.

