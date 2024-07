JEZIVO OTKRIĆE: Albanski krvnik hteo da seje smrt u Republici Srpskoj, u sve umešan neko veoma moćan

GLAVNI i odgovorni urednik Informer televizije Dragan J. Vučićević uključio se uživo u emisiju "Kolegijum", gde je otkrio najnovije detalje u vezi sa monstruoznim ubicom Fatonom Hajrizijem.

Foto: MUP

Vučićević je istakao da su u aplikacijama ubice i saučesnika pronađene adrese u Banjaluci.

- One su u vezi sa određenim političkim krugovima, oni su pretraživali odrađene lokacije u Banjaluci. Polako se sklapaju kockice, bio je oružje u nečijim rukama, imali su plan da preko njega naprave haos u Republici Srpskoj. Lažni taksista iz Tutina je odmah posle zločina glumio nevinašce. Kod Hadžića su nađene pretrage nekih čudnih adresa. Zašto bi neko ko beži kod brata u Nemačkoj, pretraživao adrese u Banjaluci? Jedna adresa se ponavlja. I predsednik Aleksandar Vučić je sinoć tokom medijskog istupanja rekao da je sve veoma čudno.

Vučićević kaže da se sumnja da je Hajriziju krajnje odredište bila krajnje odredište Banjaluka.

- Čekala su ga lažna dokumenta. Razgovarao sam sa stručnjacima, što je Radovanoviću trebao lažni pasoš, to se radi kako bi se zavarao trag. Određene službe stoje iza toga, izgleda da je ubijeni policijac nehotice sprečio neko veće zlo koje se spremalo u RS. On je u svojoj kriminalnoj istoriji ubio i dvojicu Albanaca. Hajrizi je bio beskrupulozni ubica. Hteli su da naprave haos u Banjaluci. Umešan je neko moćan, to je ozbiljan terorizam. I da je uhvaćen živ, ništa ne bi znao da kaže - istakao je Vučićević tokom Kolegijuma.

Podsetimo, policajac Nikola Krsmanović (34), koga je u noći između srede i četvrtka ubio Faton Hajrizi, danas će biti sahranjen na seoskom groblju u Dragincu, mestu kraj Loznice odakle je bio rodom i gde je živeo.

