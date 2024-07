DŽOGIRAO I VIDEO DANKINE UBICE? Tužilaštvo u Zaječaru nastavlja istragu ubistva dvogodišnje devojčice iz Bora

Reč je o muškarcu koji je, navodno, tog 26. marta, džogirao u vreme, kada su, kako se sumnja, Dejan Dragijević (50) i Srđan Janković (50) bacili devojčicino beživotno telo na obližnju deponiju. Prema nekim informacijama, ovaj svedok se sam javio, ali je nejasno zbog čega je to uradio tek sada i šta je zaista video. Očekuje se da odgovore na ova pitanja da u petak.

U nastavku istrage očekuje se i da u tužilaštvu ponovo bude saslušan osumnjičeni Dragijević, koji je preko advokata uputio ovaj zahtev. Kada će novo saslušanje biti zakazano, još nije poznato. U obrazloženju zahteva, Dragijević je naveo da to traži "radi razjašnjenja okolnosti i iznetih činjenica koje je dao na zapisnik prilikom saslušanja 5. aprila".

Odbrana posle svedoka

JANKOVIĆ se za iznošenje odbrane odlučio u momentu kada su bili saslušani svi do tada predloženi svedoci i kada su pristigla određena veštačenja, koja nisu pokazala postojanje DNK tragova male Danke, na određenim predmetima. On je skoro tri sata odgovarao na pitanja, koja su se u najvećem broju odnosila na njegovo kretanje na dan nestanka devojčice, pa sve do hapšenja.