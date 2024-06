SINOVI JOŠ POD ISTRAGOM: Dejan J. (27) i Stevan J. (19) još iza rešetaka, čeka se odluka mitrovačkog tužilaštva

VIŠI sud u Sremskoj Mitrovici odbacio je optužnicu protiv Gorana J. (44) iz Novog Slankamena, kojom se teretio za nanošenje teške telesne povrede sa smrtnim ishodom sugrađaninu Milenku Lazareviću (68), rečeno je "Novostima" u ovoj pravosudnoj ustanovi.

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Goranu je posle pet meseci ukinut pritvor, dok su njegova dva sina, Dejan J. (27) i Stevan J. (19), još iza rešetaka, a optužnica protiv njih za isto krivično dalo, i dalje čeka potvrdu ili odbacivanje. Iako su od hapšenja sva trojica negirala krivicu, Više javno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv oca i sinova, zbog sumnje da su, 9. oktobra 2023. naneli teške telesne povrede Lazareviću, od kojih je 19 dana kasnije preminuo.

Na osnovu prikupljenih dokaza, Viši sud je odbacio optužnicu protiv oca, dok su svi izgledi da će se suditi samo sinovima. Sve se dogodio na proslavi punoletstva najmlađeg Goranovog sina, Stevana, kada je, kako su rekli organizatori, na slavlje nepozvan došao Milenko.

Prema priči svedoka, on je nekoliko puta ulazio i izlazio iz sale u kojoj se slavlje održavalo, da bi ga posle izvesnog vremena neko od gostiju primetio kako leži na stepeništima, ispred sale. Niko u tom trenutku nije pomislio da je nesrećni čovek možda povređen, već su mislili da se napio i da ne može da ustane, pa su pozvali Milenkovog sina da dođe po njega.

- To nije bilo prvi put i ništa čudno. Često su meštani zvali Milenkovog sina da dođe po oca kako ne bi dosađivao ljudima ili da sa drugima ne bi ulazio u žestoke rasprave. Tako je bilo i tada. Sin ga je odvezao kući, a kada je posle nekoliko dana došao kod njega, on nije mogao da ustane i jaukao je od bolova - priča Stevan A. iz ovog mesta i dodaje da su ga tada odvezli u zemunsku bolnicu u kojoj je posle 20 dana preminuo. Kako govore meštani Novog Slankamena, Gorana su viđali po izlasku iz pritvora, ali sada više ne, pa veruju da je on negde otišao. - Retko ko se sada i seti tog događaja. Mi i dalje mislimo da je to bio nesrećan slučaj, da niko nije imao nameru nekog da ubije. Milenko je bio dobar čovek, voleo je da popije, ali nije bio agresivan - tvrdi ovaj meštanin koji ne može da veruje da je Milenka neko uspeo da prebije ispred svečane sale, a da to niko ne vidi.

Bilo bi možda nešto drugo MOŽDA da se nije ovo desilo, bilo bi nešto drugo. Milenko nije vodio računa o svom životu, bio je prepušten sebi, nije mnogo vodio računa o tome kako živi. Sve to ga je i dovelo tu - smatra komšija iz ulice u kojoj je preminuli čovek živeo.