POZNATO STANJE OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO ŽENE: Prilikom pokušaja samoubistva zadobio lakše kontuzione povrede

MUŠKARAC N.T. (55), osumnjičen da je u ponodeljak u popodnevnim satima skokom sa temerinskog mosta pokušao samoubistvo, pošto je, kako se sumnja, prethodno u porodičnoj kući usmrti suprugu G.T. (53), i dalje se nalazi u Kliničkom centru Vojvodine.

FOTO:Lj.P.

Kako navode u ovoj zudracvstvenoj ustanovi, pacvoje N.T. primljen je 11. marta sa lakšim kontuzionim povredama i znacima hipotermije.

- Nakon kliničkog pregleda, laboratorijske i radiološke dijagnostike, pacijent hemodinamski stabilan se prima na odeljenje urgentne hirurgije KCV, zbog hipotermije i praćenja zdravstvenog stanja - saopštio nje Siniša Knežević, portparol Kliničkog centra vojvodine.

Povodom jučerašnjeg događaja, kada je u porodičnoj kući lišena života G.T. (53) iz Novog Sada, i pokušaja samoubistva i ubistva u Novom Sadu, koje je uznemirilo javnost,jutros se saopštenjem oglasilo i Više javno tužilaštvo.

Naime, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je, kako se navodi, zajedno sa pripadnicima Policijske uprave u Novom Sadu izvršilo uviđaj na licu mesta, te je između ostalog, izdat i nalog da se telo pokojne prenese u Centar za sudsku mediciniu u Novom Sadu, kojoj ustanovi je naloženo vršenje obdukcije, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Sa lica mesta su izuzeti predmeti za koje postoji sumnja da su korišćeni za izvršenje krivičnog dela, a koji predmeti će biti predmet forenzičke obrade i veštačenja.

- Tužilaštvo je delo krvalifikovalo kao krivično delo teško ubistvo iz čl. 114 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika, jer postoji sumnja da je izvršeno na svirep i podmukao način, a za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora – navodi se u saopštenju VJT.

Zbog postojanja sumnje da je izvršio navedeno krivično delo, N.T. (55) iz Novog Sada, suprug pokojne, biće saslušan u svojstvu osumnjičenog, kada se za to steknu uslovi, odnsono kada bude otpušten iz zdravstvene ustanove u kojoj mu se ukazuje medicinska pomoć, nakon što su ga nadležne službe izvukle iz Kanala DTD, gde je pokušao da izvrši suicid utopljenjem.

Porodična tragedijase, podsećamo dogodila u ponedeljak u popodnevnim satima u novosadskom Vidovdanskom naselju u Ulici Diane Budisavljević. Muškarac N.T. je kako se sumnja bušilicom usmrtio svoju suprugu, posle čega je otišao do Temerinskog mosta i navpodno, vezavši lanac i betonski blok oko sebe skočio u kanala Dunav-Tisa-Dunav i pokušao da izvrši samoubistvo. On je na most došao crvenim automobilom, parkirao ga na sredini i skočio. Njega su, međutim, uspeli da izvade iz vode i u stabilnom stanju hipotermičan je prevezen u Urggenenti centar.

Beživotno telo njegove pedesetrrogodišnje supruge, kako saznajemo, pronašla je jedna od njihovih kćerki i o tome odmah obavestila nadležne službe.

