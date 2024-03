MAJKA UBICE IZJAVILA SAUČEŠĆE STEFANOVOM OCU: Pozvala ga na telefon, pa zatražila samo jednu stvar

MAJKA Vasilija Gačevića (23), koji je sa Markom Daničićem (23), osumnjičen za ubistvo Stefana Savića (23), MMA Borca i osvajača bronzane medalje na svetskom prvenstvu u tom sportu, izjavila je saučešće ocu ubijenog mladića.

Foto: Društvene mreže

- Ona je nazvala Stefanovog oca Nenada i rekla mu da joj je žao što je njen sin uradio.

Ujedno ga je molila da se neko ne sveti njenim dvema ćerkama. Stefanov otac je prihvatio saučešće i rekao Gačevićevoj majci da se ne plaši, jer oni nisu porodica koja bi nekom naudila. Ne smatra da je majka kriva za zločin svoig sina - otkriva izvora za medije.

On navodi da su Gačević i Daničić, u noći između 24. i 25. februara ušli u klub na Dorćolu, ali i da je u ubistvo upleteno više osoba.

- Kada su ušli, rekli su Stefanu: "Pi*ko, šta ćemo sad?!", a on im je odgovorio: "Ja nisam voljan da se bijem, predajem se". I oni su onda krenuli noževima na njega - kaže sagovornik blizak istrazi.

Gačević i Daničić, uprkos mirnom tonu nesrećnog Stefana, potegli noževe i nasrnuli na MMA borca, koji je ranjen počeo da beži niz Dobračinu ulicu, ali su ga ubice sustigli na raskrsnici sa Dunavskom ulicom, i tamo ga iskasapili i dokrajčili, nakon čega su pobegli i od tada im se gubi svaki trag.

Posle ubistva, ubice su zatim pobegle u stan kod Đerma u vlasništvu Gačevićeve majke. Tamo su se presvukli i ostavili u stanu krvavu odeću, a zatim su pobegli. Gačevićeva majka je kasnije ušla u stan, videla krvavu garderobu i to je odmah prijavila policiji, verovatno strahujući da je ne optuže za saučesništvo u ubistvu.

Stefan je sahranjen 27. februara u Boleču, a na sahrani je bilo prisutno hiljadu ljudi.

U svom govoru, sveštenik je rekao da takvu sahranu Boleč ne pamti.

MMA borci: Zaustavili su ga na šampionskom putu

Inače, Srbija će biti domaćin Evropskog prvenstva u MMA od 29. marta do 6. aprila, a srpskim borcima u glavama i srcima tokom mečeva biće ubijeni drugar Stefan. Osvajač bronzane medalje za Srbiju na prošlom Svetskom prvenstvu mučki je ubijen u Beogradu 25. februara.

- On je bio naš ponos i dika, momak za primer u oktagonu, ali i van njega. Trebalo je da bude sa nama i na ovom događaju, koji je veoma važan za naš i srpski sport uopšte, ali neki neljudi su našeg brata zaustavili na šampionskom putu. Nema sumnje da će svaki borac koji na srcu nosi crveno-plavo-belu zastavu dati 100 odsto sebe, baš kao što je to radio i Stefan, da na svakom meču osvetla obraz srpskoj reprezentaciji, koju je baš on bronzom na SP prošle godine u Tirani uzdigao među najbolje MMA timove na planeti - poručuju srpski takmičari.

Stefana, osim saboraca, nikada neće zaboraviti ni MMA Savez Srbije.

- Bio je borac izuzetnog talenta i posvećenosti, zauvek će ostati urezan u istoriju osvajanjem bronzane medalje, predstavljajući prvu generaciju koja je ponosno donela odličje Srbiji u MMA. Njegov neizmerni talenat, radna etika, ljubaznost, sportski duh, ali i dobrota, čine neizbrisiv trag - stoji na Instagram profilu MMA Saveza Srbije.

Evropsko prvenstvo biće održano u hali “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu.

