SAHRANJEN NUSRET DESTANOVIĆ, MLADIĆ KOJI JE SVIREPO UBIJEN I BAČEN U BUNAR: Porodica traži odgovore i odgovornost svih učesnika u zločinu

NUSRET Destanović (27), mladić koji je brutalno ubijen i čije je beživotno telo pronađeno u jednom napuštenom bunaru u zaseoku kod Tutina, sahranjen je danas u rodnom Đerekaru.

Foto: Facebook

Dženaza namaz počeo je u njegovoj porodičnoj kući, odakle se potom krenulo do džamije u Đerekaru. Od mdadića su se oprostili njegovi najmiliji - otac Šemso, majka Fatima, tri brata i tri sestre, kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji.

- Nisam mogla da se odvojim od Nusretovog tela - rekla je za "Novosti" jedna od Nusretovih rođaka kroz suze. - I dalje ne mogu da verujem šta nas je snašlo, kakav gubitak, velika tuga. Nusret je bio mlad, divan momak, dobar, vredan dečko. Od tolikih slobodnih i mladih devojaka, on nađe da bude sa razvedenom ženom, zaljubio se i navukao sebi probleme. Ali opet, zar tako da mu urade? To nisu ljudi, to su zveri.

O Nusretovoj smrti inače, pojavljivale su se oprečne informacije. On je, volšebno nestao pre nekoliko dana, da bi 10. februara, njegovo beživotno telo bilo nađeno u bunaru i tada je ustanovljeno da je u pitanju ubistvo, najverovatnije iz strasti ili osvete.

Novopazarska policija brzo je reagovala i za vrlo kratkjo vreme, identifikovala osumnjičene za svirepo ubistvo momka sa Peštera.

Policija je, po nalogu tužilaštava, uhapsila Rijaldu H. (27) iz Sjenice zbog sumnje da je izvršila neprijavljivanje pripremanja krivičnog dela.



Svim troma je po nalogu novopazarskog tužilaštva određen pritvor do 30 dana.

Ipak, glavni osumnjičeni za ovaj zločin su, prema prvim nezvaničnim informacijama iz istrage, upravo Rijalda H. i njen bivši suprug Sead Ž. koji je još uvek u bekstvu i za kojim je raspisana potraga. Nezvanično, on je odmah posle ubistva pobegao u Nemačku, gde ima rodbinu.

Šta se dogodilo pokazaće istraga, ali izveštaji kojim za sada raspolažu nadležni, ukazuju na to da je Destanović bio u povremenom kontaktu s Rijaldom H., što je navodno, izazvalo ljubomoru kod njenog bivšeg muža Seada.

Rijalda i Sead, kako saznajemo, živeli su u Sarajevu pre nego što su se razveli

- Posle razvoda, Rijalda se sa dvoje dece preselila nazad u selo Bioc na Pešteru - kaže naš izvor. - Jedno od njene dece ima zdravstvenih problema, što je dodatno otežalo njenu situaciju. Lokalna zajednica i dobri ljudi pomogli su Rijaldi da se nastani, izgradivši joj dve sobe sa hodnikom. Onda je, pričalo se, nekako ušla u nezvaničnu vezu sa mladim Nusretom, kao i da im je Sead oboma, zbog toga više puta pretio i slao ružne i preteće poruke...

Istraga još uvek pokušava da utvrdi motive i precizne okolnosti koje su doveli do ovog tragičnog događaja, kao i ulogu koju su osumnjičeni imali u smrti Destanovića, a lokalne vlasti i policija apeluju na sve koji imaju bilo kakve informacije da se jave i doprinesu rasvetljavanju ovog nemilog događaja, koji je veoma potresao i izazvao šok među građanima.

Za sada se veruje da je tragični sled događaja započeo kada je, pre nekoliko dana, Nusret primio poruku sa Rijaldinog telefona. U poruci je, navodno, Rijalda pozivala Nusreta da dođe do nje, ali sumnja snj da je nije ona poslala, nego druga osoba. Nusret, ništa ne sumnjajući, odazvao se pozivu, ali umesto očekivanog susreta, dočekala ga je zaseda.

Kao je za sada utvrđeno, na dogovorenom mestu, umesto Rijalde, 8. februara u večernjim satima, Nusreta su sačekala trojica muškaraca koji su ga brutalno pretukli, a onda ga je jedan od njih, veruje se Rijaldin bivši muž, izbo oštrim predmetom, verovatno nožem i onda - bacili u bunar i pobegli.

RAZGOVOR SA BRATOM

Istražni organi došli su, kako saznajemo, i u posed snimka razgovora, koji je navodno tajno snimljen, neposredno pre hapšenja jednog od osumnjičenih. U napetoj atmosferi, brat ubijenog, u potrazi za Nusretom kojeg nema 2 dana i koji se ne javlja na telefonske pozive, u pomenutom razgovoru traži odgovore na pitanja koja muče njegovu porodicu.

Detalji tog razgovora ukazuju na to da je Sead, lično ali i preko saizvršilaca u ovom gnusnom zločinu, otvoreno optužuživao Rijaldu H. za prevaru, i zato pretio Nusretu i njegovoj porodici.

Sead je, inače, kako nezvanično saznajemo, posle razvoda često pretio Rijaldi, ali i ne samo Nusretu, nego i nekim drugim muškarcima koji su bili u njenom životu ili u vezi.

SNIMCI OTKRILI UBICE?

U javnost su dospela dva video snimka koja prikazuju šta je prethodilo ubistvu Nusreta Destanovića. Na snimcima se vidi kako "golf 4" ulazi u dvorište jedne zgrade, okreće se i parkira. Iz drugog automobila izlazi Sead Ž., trči prema suvozačevom mestu "golfa", i tamo oštrim predmetom, zadaje više uboda Destanoviću. U Deastanovićevom "golfu" postoje tragovi krvi koji, kao i video snimak i fotografije unutrašnjosti vozila,predstavljaju neoboriv dokaz protiv Seada Ž. da je ubio Nusreta.

Prema nezvaničnim informacijama, Sead Ž.i E.Dž. su najpre pretukli Destanovića a onda ga nasilno uvukli u "pasat", koji je u vlasništvu Rijaldinog bivšeg, odvezli i bacili u bunar.

Na drugom snimku, zabeleženom nakon ubistva, vidi se kako Sead Ž. mirno pije vodu sa pištolja u autoperionici, da bi nešto kasnije, pozvao brata ubijenog Nusreta i tvrdio kako nije kriv.