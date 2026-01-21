SAHRANJEN MIROSLAV MIKA ALEKSIĆ: Na Centralnom groblju kovčeg su nosili Goran Sultanović, Vuk Kostić, Dušan Savić (FOTO)

MIROSLAV Mika Aleksić, reditelj i vlasnik nekadašnjeg poznatog dramskog studija, sahranjen je danas na Centralnom groblju u Beogradu. On je preminuo u nedelju popodne 19. januara u svom stanu od raka. Sa ovom teškom bolešću borio se dve godine i ona ga je na kraju i "pojela".

Foto: I.Marinković

Od Aleksića su se na groblju oprostili najbliži prijatelji i familija, koji su ga podržavali i tokom sudskog postupka, koji je protiv njega vođen u Višem sudu u Beogradu zbog optužbi za silovanja i nedozvoljene polne radnje. Njegova supruga Biljana Aleksić, koja je istinski sve vreme verovala u njegovu nevinost, primala je saučešće u crkvi na groblju, u kojoj je bio položen sanduk sa Mikinim telom i gde se posle toga održalo opelo.

Foto: I.Marinković

Na sahranu je došao glumac Goran Sultanović, koji je sa Mikom drugovao pola veka i koji je jedan od retkih iz te filmske branše, koji ga je javno branio kada su iznete optužbe od strane sedam polaznica Aleksićevog dramskog studija. On se rasplakao kada je prišao kovčegu, a kasnije je i pridržavao pozadi taj drveni sanduk, kada je iznet nakon opela i kada se formirala povorka ka grobnom mestu.

Foto: I.Marinković

Osim njega od javnosti poznatih ljudi kovčeg su nosili i glumac Vuk Kostić, koji je išao u Mikin dramski studio, bivši fudbaler Dušan Savić, koji mu je u sudnici bio podrška na skoro svakom suđenju i Aleksićev advokat Zoran Jakovljević.

Na sahrani su bili i glumci Viktor Savić, Rastko Janković, Branko Milićević Kockica, Branislav Tomašević, Branislav Zeremski, Bojana Stefanović, reditelj Dragoslav Bokan, i desetak mlađih ljudi koji su bili u nekoliko poslednjih generacija Mikinog studija. Aleksića je ispratila i novinarka Marina Rajević Savić, koja je pre više od dve decenije prva napravila emisiju o njegovom dramskom studiju i metodama rada, koje su tada smatrane veoma uspešnim. Mikin studio tri decenije je predstavljao mesto gde se školarci uče glumi, dikciji, životu, samouverenosti, kulturi, lepom ponašanju, dobrom obrazovanju, ali je sve to poljuljano nakon optužbi u javnosti i hapšenja Aleksića u januaru 2021. godine, nakon čega je studio zatvoren.

On je na sudu negirao sve te optužbe i tvrdio da je sedam devojaka u dogovoru sve to izmislilo. Javnost se podelila, Aleksićeva porodica prošla je kroz medijski linč, mnogi su ga pre suda osudili, a sudski postupak zbog njegove smrti nije završen i narednih dana će biti obustavljen. U tom procesu Aleksić je izneo detaljnu odbranu, osvrćući se na svaku optužbu, negirajući je i dovodeći u pitanje istinitost. I svih sedam devojaka je dalo iskaze u sudnici opisujući da su pretrpele seksualna zlostavljanja u dramskom studiju. Na kraju je započelo i saslušanje svedoka, ali zbog bolesti okrivljenog suđenja su odlagana i nisu se držala poslednjih godinu dana.

TEŽAK KRST I PESMA O STIDU NAD grobom Miroslava Aleksića od njega se danas sa nekoliko rečenica oprostio blizak prijatelj, koji je pročitao i dve pesme od kojih je jedna koja govori o stidu njih dvojicu davno povezala. Govor je održao i sveštenik, koji je postao blizak Aleksiću u poslednjem periodu i koji je rekao da svako na rođenju dobije svoj krst, a Mikin je bio težak i nosio ga je sa suprugom Biljanom sve do Krstovdana. Nad rakom se oglasio i manji hor pevajući duhovnu, crkvenu pesmu.