Suđenja

POGINULO 11 LJUDI U POŽARU: Počinje suđenje vlasnicima Doma za stare u Barajevu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 01. 2026. u 16:47

VIŠI sud u Beogradu zakazao je za 19. januar početak suđenja odgovornim licima Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" u mestu veliki Borak, u Barajevu, koji se terete da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara i uopšte nisu postupali po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite predviđenim odgovarajućim zakonima, usled čega je 20. januara prošle godine u tom objektu izbio požar zbog kojeg je život izgubilo 11 korisnika tog doma.

ПОГИНУЛО 11 ЉУДИ У ПОЖАРУ: Почиње суђење власницима Дома за старе у Барајеву

Foto: D. Milovanović

Više javno tužilaštvo u Beogradu je u ovom slučaju za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu optužilo direktora Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" Goricu I, kao Aleksandra I. i Miloša I, lica kojima su faktički povereni svi poslovi iz nadležnosti direktora i odgovornog lica i to poslovi upravljanja, nadzora i drugi poslovi iz delatnosti ovog pravnog lica.

Na početku suđenja bi optuženi trebalo da se izjasne o krivici i iznesu odbranu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu, te da ih obaveže na plaćanje svih troškova postupka, kao i da im izrekne meru bezbednosti - zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u ustanovama socijalne zaštite u trajanju od 10 godina.

Sumnja se da oni nisu postupili po propisima predviđenim odredbama Zakona o zaštiti stanovništva o izloženosti duvanskom dimu, kojim je zabranjeno pušenje u prostorijama ustanova socijalne zaštite.

Pored toga oni nisu postupili po odredbama Zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti, kojima je, između ostalog, predviđeno da je ustanova obavezna da korisnika smeštaja blagovremeno upozna da mora da poštuje pravila ponašanja i organizacije života kod pružaoca usluga, a ukoliko ih korisnik ne poštuje i time ugrožava bezbednost, zdravlje i život ostalih korisnika, da odluči o prestanku njegovog smeštaja.

Nisu, kako je navedeno u optužnici, postupali ni u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite kojim je predviđeno obavezno prisustvo dva lica iz redova stručnih radnika ili stručnih saradnika i negovateljica, koji bi bili angažovani u noćnoj smeni u ustanovi i nisu obezbedeili prisustvo ovih lica.

Takođe nisu postupili u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, te nisu organizovali sprovođenje niza preventivnih mera zaštite od požara.

Usled svega toga oni su izazvali opasnost za život i telo korisnika ovog doma, pri čemu su olako držali da do smrti lica neće doći ili da će moći to da spreče.

Tako je 20. januara prošle godine u ranim jutarnjim satima u trenutku kada je, pored korisnika Doma u objektu bio samo okrivljeni Miloš I. (koji nije ni stručni radnik, niti stručni saradnik, niti negovatelj, niti je osposobljen za sprovođenje mera zaštite od požara) u sobi u potkrovlju, koju je koristio korisnik doma M.D. došlo do kontakta užarenog predmeta (žara cigarete ili otvorenog plamena upaljača) sa zapaljivom materijom u zoni kreveta i do izbijanja požara koji je zahvatio unutrašnjost ove ustanove.

U objektu nije bilo opreme i uređaja za gašenje požara, niti lica osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara, usled čega je zbog trovanja ugljen monoksidom i/ili opečenosti veće površine kože tela nastupila smrt M.D, R.P, V.Ž, Z.S, N.I, L.B, Ž.S, Đ.I, V.S, M.F. i M.M.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BATO MOJ... Pevač Granda skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)

"BATO MOJ..." Pevač "Granda" skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)