POGINULO 11 LJUDI U POŽARU: Počinje suđenje vlasnicima Doma za stare u Barajevu

VIŠI sud u Beogradu zakazao je za 19. januar početak suđenja odgovornim licima Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" u mestu veliki Borak, u Barajevu, koji se terete da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara i uopšte nisu postupali po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite predviđenim odgovarajućim zakonima, usled čega je 20. januara prošle godine u tom objektu izbio požar zbog kojeg je život izgubilo 11 korisnika tog doma.

Foto: D. Milovanović

Više javno tužilaštvo u Beogradu je u ovom slučaju za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu optužilo direktora Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" Goricu I, kao Aleksandra I. i Miloša I, lica kojima su faktički povereni svi poslovi iz nadležnosti direktora i odgovornog lica i to poslovi upravljanja, nadzora i drugi poslovi iz delatnosti ovog pravnog lica.

Na početku suđenja bi optuženi trebalo da se izjasne o krivici i iznesu odbranu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu, te da ih obaveže na plaćanje svih troškova postupka, kao i da im izrekne meru bezbednosti - zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u ustanovama socijalne zaštite u trajanju od 10 godina.

Sumnja se da oni nisu postupili po propisima predviđenim odredbama Zakona o zaštiti stanovništva o izloženosti duvanskom dimu, kojim je zabranjeno pušenje u prostorijama ustanova socijalne zaštite.

Pored toga oni nisu postupili po odredbama Zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti, kojima je, između ostalog, predviđeno da je ustanova obavezna da korisnika smeštaja blagovremeno upozna da mora da poštuje pravila ponašanja i organizacije života kod pružaoca usluga, a ukoliko ih korisnik ne poštuje i time ugrožava bezbednost, zdravlje i život ostalih korisnika, da odluči o prestanku njegovog smeštaja.

Nisu, kako je navedeno u optužnici, postupali ni u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite kojim je predviđeno obavezno prisustvo dva lica iz redova stručnih radnika ili stručnih saradnika i negovateljica, koji bi bili angažovani u noćnoj smeni u ustanovi i nisu obezbedeili prisustvo ovih lica.

Takođe nisu postupili u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, te nisu organizovali sprovođenje niza preventivnih mera zaštite od požara.

Usled svega toga oni su izazvali opasnost za život i telo korisnika ovog doma, pri čemu su olako držali da do smrti lica neće doći ili da će moći to da spreče.

Tako je 20. januara prošle godine u ranim jutarnjim satima u trenutku kada je, pored korisnika Doma u objektu bio samo okrivljeni Miloš I. (koji nije ni stručni radnik, niti stručni saradnik, niti negovatelj, niti je osposobljen za sprovođenje mera zaštite od požara) u sobi u potkrovlju, koju je koristio korisnik doma M.D. došlo do kontakta užarenog predmeta (žara cigarete ili otvorenog plamena upaljača) sa zapaljivom materijom u zoni kreveta i do izbijanja požara koji je zahvatio unutrašnjost ove ustanove.

U objektu nije bilo opreme i uređaja za gašenje požara, niti lica osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara, usled čega je zbog trovanja ugljen monoksidom i/ili opečenosti veće površine kože tela nastupila smrt M.D, R.P, V.Ž, Z.S, N.I, L.B, Ž.S, Đ.I, V.S, M.F. i M.M.

(Tanjug)