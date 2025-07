SREĆKO ME TUKAO, MOKRIO SAM KRV: Okrivljeni za ubistvo u padinskoj skeli menjao iskaz

OKRIVLjENI za teško ubistvo Stanimira Brajkovića u zatvoru Padinska Skela Saša Stanković i Dalibor Petrović zatražili su danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu da budu pušteni iz pritvora, ali je sud to odbio. Uz njih okrivljen je i Srećko Stefanović.

Foto: Fejsbuk

Stanković je sudiji pisao pismo u kojem je rekao da nije kriv, da nije smeo da prijavi šta se dešava u sobi zbog pretnji i da su i njega tukli, a najviše Srećko.

Na pitanje sudije ko mu je to pretio i kako, Stanković je rekao Srećko.

- Imam dete i pretio mi je da će mi pobiti celu porodicu, ako kada izađem iz zatvora prijavim šta se desilo, a pretio mi je i pre smrti Brajkovića. Srećko i Nikola Lukić su me tukli, jer sam pomagao dedi. Mokrio sam krv jedno vreme i rekao sam to medicinskom tehničaru, koji je svedočio ovde na suđenju, a on mi je rekao da to nije njegov problem - kazao je okrivljeni Stanković.

I optuženi Dalibor Petrović javio se u sudnici da kaže da je bio prisiljen da ranije u tužilaštvu i na sudu kada je iznosio odbranu ispriča kako je Srećko Stefanović kriv i da je on tukao i zlostavljao Brajkovića.

- Policijski inspektori su me tukli i pretili da kažem da je Srećko to uradio ili bilo šta, pa će me pustiti kući, a u suprotnom će me smestiti u Centralni zatvor. I u Padinskoj Skeli su mi rekli da se vadim kako znam i umem i da me je Srećko uvalio u velika g...a. Diktirali su mi šta da pišem u izjavi. Sve sam zapamtio šta su mi rekli da ispričam i ja sam to rekao na saslušanju u tužilaštvu - tvrdio je sada Petrović, prilično konfuzno pričajući, ali nije baš znao da ponovi taj svoj iskaz.

On je rekao da su mu rekli da kaže da je Srećko dedi gurao metlu, a da metla ne postoji i da je to izmišljeno.

- Ja sam tom čoveku udario samo jedan šamar, jer mi je opsovao decu, a Srećko ga je ćuškao po glavi i udario papučom po glavi. Nije ga tukao rukama, udarao po glavi, udarao kolenima, gazio, vodio u kupatilo da ga kupa hladnom vodom. Srećko je to sve svalio na mene, ali me nije tukao u zatvoru, samo mi pretio - kazao je Petrović, navodeći da su imali dogovor da okrive jedni druge da su to radili da bi se izvukli.