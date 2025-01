SVEDOČILI I POLICAJCI: Nastavak suđenja Ognjenu Dabetiću za ubistvo Noe

NOA je pozvao policiju i rekao nam da je sa Ognjenom u vezi, da su mu ostale stvari kod njega u stanu i da mu ih Ognjen ne da. Kada smo došli Ognjen nam je otvorio vrata i rekao da je Noa uzeo sve i otišao.

Ovo je ispričao Goran Ignjatović, jedan od trojice policajaca koji su danas svedočili u Višem sudu u Beogradu na suđenju Ognjenu Dabetiću za teško ubistvo Đorđa Milivojeva iz Kovilja, koji se izjašnjavao kao žensko sa imenom Noa, u junu 2023. godine u centru Beograda.

Drugi policajac Borislav Srnić ispričao je da je on intervenisao po prijavi građana kada su se ispred stana Ognjen i Noa svađali.

- Kada smo došli Ognjen je bio smiren, imao je povređenu nogu i bio je na štakama, nije ništa pričao, a Noa je bila malo, da kažem, agresivnija. Želela je da uđe u stan, pominjala je raskid i koliko se sećam Ognjen je raskinuo. Ne mogu da se setim da li ga je Noa vređala. Nakon naše intervencije Ognjen se vratio u stan, a mi smo Nou udaljili odatle - ispričao je u sudnici Borislav Srnić.

Policajac iz Odseka za nestala lica odelenje za potrage Miloš Stanimirović kazao je da je popodne došao na adresu Ognjena Dabetića i kucao mu na vrata, jer on nije hteo da izađe u dvorište, pa su se dogovorili da uđu u stan.

- Rekli smo ko smo i da smo došli po prijavi nestanka Noe. On je bio za to da uđemo u stan da komšije ne bi čule o čemu razgovaramo, ali nam je dozvolio da stanemo samo kod vrata. Nije nam dozvolio da uđemo unutra da vidimo kupatilo i galeriju. Stan mu je bio mali, a drvene stepenice sa leve strane su vodile na galeriju. Kada sam ga posle pitao da li mogu da pogledam stan, nije se složio - ispričao je Stanimirović. - Pitao sam ga da li nam ne da zbog narkotika, a on je rekao da je to razlog, jer ima veću količinu. Opet sam ga pitao zašto je droga problem, kada nam je već rekao da je ima, a on je odgovorio da mu je advokat savetovao, da ako mu slučajno dođe policija mora da ima nalog za pretres.

Na kraju je svedočio i Dabetićev poznanik Živojin K. koji je rekao da ima posttraumatski sindrom posle toga. On je kazao da je Dabetić bio kod njega drogiran, da je kod sebe imao kocku "spida" i da mu je rekao da ga je devojka prevarila.

Ranije u iskazu u tužilaštvu on je ispričao da je Dabetić kod njega bio pola sata do 45 minuta, da je tražio kremu za ruke, jer mu je koža suva zbog kiseline, da je govorio nepovezano i rekao da je devojka nestala i da je u paklu 20 dana. Kazao je da se zbog sve te priče osećao neprijatno i da ga je izbacio iz stana. Sutradan je video da je uhapšen čovek sa štakom zbog ubistva Noe Milivojev i otišao je u policiju da prijavi njihov razgovor.