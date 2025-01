"VOZAČ AUTOBUSA NIJE DAVAO ZNAKE ŽIVOTA": Počelo suđenje Milanu Jezdimiroviću zbog udesa kod Stublina, u kom je povređeno 18 putnika

MILAN Jezdimirović (46) vozač kamiona, koji je okrivljen za izazivanje udesa na magistrali kod sela Stubline u utorak 21. maja 2024. godine, kada je poginuo vozač gradskog autobusa Momčilo Radosavljević (56), a povređeno 18 putnika, izneo je danas odbranu u Višem sudu u Beogradu.

Foto: Printskrin

On je ispričao da kao vozač kamiona radi 26 godina i da je to jutro došao na posao u 7 časova, popio kafu i po nalogu šefa otišao kamionom u Stepanju kod Uba po kamen. Tamo je bio na utovaru i krenuo nazad.

- Blizu Stublina tapograf mi je gubio signal, pa sam se malo pre nadvožnjaka isključio levo na proširenje. Ja tu blizu živim, a bilo je 10 sati kada nam je pauza, pa sam rešio da svratim na moj plac da doručkujem, jer ionako neće imati ko od radnika da me istovari zbog pauze. Stajao sam tu minut. Pratio sam saobraćaj, imao sam dobru vidljivost i kada su vozila u oba smera prošla, pogledao sam levo, nije bilo nikoga, pa desno i video sam čeono veće vozilo daleko, možda 200 metara udaljeno. Pogledam opet levo, nije bilo nikoga i krenem. Na možda pola trake kako sam se uključivao, video sam da mi se brzo približava autobus. Dao sam gas i onda osetio udarac - ispričao je Jezdimirović.

On je rekao da se sve brzo desilo i da mu se čini da nije prešao ni 10 metara. Na pitanje tužoca kazao je da je krenuo u prvoj brzini i vozio nekih 7 do 10 km/h.

- Bio sam u čudu, jer je to vozilo bilo baš daleko. Nisam čuo sviranje. Udar je bio baš jak. Šoferšajbna mi je izletela popreko. Udario me je sa desne strane kabine i zaneo. Bio sam u šoku, bolele su me desna ruka i noga. Izašao sam iz kamiona i prišao autobusu. Ljudi su već bili izašli. Prišao sam vozaču autobusa i video da ne daje znake života. Oko njega su bili putnici. Nisam ulazio u autobus - kazao je okrivljeni.

Jezdimirović je ispričao i da je tada pao u nesvest, pa ga je Hitna pomoć odvezla u bolnicu u Obrenovcu, gde su ga snimali i rekli da je sve u redu, pa ga je policija odvezla u stanicu da da iskaz, a onda u pritvor.

Analizom krvi posle udesa kod Milana Jezdimirovića je otkriven amfetamin. On je u sudu ispričao da je u nedelju 19. maja uveče sedeo kod kuće sa dvoje prijatelja i uzeo jednu tabletu spida, jer je nešto bio neraspoložen.

- Ostala mi je od jedne žurke na Adi - kazao je Jezdimirović. - Spid uzmem povremeno, jednom mesečno ili ređe, tako kada je neki događaj. Sedeli smo do ponoći, prijatelji su otišli kući, a ja na spavanje. Spavao sam dobro i ujutru otišao na posao i vozio kamion, jer odranije znam da efekat spida kod mene traje tri do četiri sata i da sutradan ne deluje. Vratio sam se kući i legao da spavam, pa onda sutradan ponovo na posao i to se desilo.

Suđenje Jezdimiroviću se nastavlja početkom marta, kada će u Višem sudu biti saslušana grupa putnika iz autobusa.