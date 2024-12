NIKOLA MI JE ISTRGNUT IZ RUKE: Suđenje za saobraćajku u kojoj je nastradao vojni kadet

OSETILA sam kako mi je Nikola istrgnut iz ruke. Auto nas je udario dok smo bili na trotoaru. Nisam videla da li se auto popeo na ivičnjak, već sam čula samo jak zvuk.

Foto: Fejsbuk

Ovo je na suđenju u Višem sudu u Beogradu Branislavu Radošu, okrivljenom za teško delo protiv bezbednosti u saobraćaju, jer je vozeći pijan 9. jula 2022. godine na Voždovcu u Beogradu, udario kadeta Vojne akademije Nikolu Grujića, koji je sedam dana kasnije preminuo, danas ispričala Nikolina devojka Kristina Nikolić, koja je tada bila sa njim.

Ona je rekla da su išli uskim trotoarom ka prilazu sa ulice benzinskoj pumpi i naišli na kontejner, pa su morali da siđu na kolovoz da ga zaobiću.

- Obišli smo ga i kako je ispred bila bandera zakoračili smo da i nju obiđemo i Nikola je tada prvi video auto, koje je išlo brzo. Rekao je "vidi ovog" i vratili smo se na trotoar. Tada nas je udario - ispričala je Kristina.

Ona je rekla da su pored kontejnera, pa bandere i auta parkiranog ispred mogli da prođu ne silazeći na kolovoz, ako bi prolazila jedna osoba. Navela je i da su više od metar bili udaljeni od ulice na prilazu ka pumpi i da je primetila da je vozilo išlo kontrolisano, a onda tu skrenulo sa pravca u deseno.

- Nisam videla ljude u autu, ali nakon udara vozilo je samo nastavilo dalje, ni jednog trenutka nije zastalo - kazala je Kristina Nikolić.

U sudnici je saslušan i Aleksandar Blagojević, Radošev prijatelj, koji je tada sa njim bio u autu. On je prvo izjavio saučešće porodici poginulog Nikole. Ispričao je da su se tog dana oko dva sata našli u jednoj kafani, popili po pelinkovac i krenulu do Branislavovog brata, koji je bio nedaleko u prostorijama fudbalskog kluba, koji oni drže.

- Nisam primetio da je Branislav bio pijan, ali pitao sam ga da li može da vozi, jer je bio u kafan i ne znam da li je pre mene nešto pio. Rekao mi je da može i delovao mi je normalno kada smo krenuli. Posle nekih recimo 700 metara kao da je jedan auto iz kolone od desetak automobila, koji su stajali u suprotnom smeru, krenuo da izađa, kao da ih obiđe. Rekao sam mu "pazi, pazi" i Branislav je naglo skrenuo u desno. On se zaneo i izgubio kontrolu. Delovalo mi je da smo videli taj udar, mojom stranom smo udarili dečka - ispričao je Blagojević.

On je kazao da je odmah Radošu rekao, "stani, udarili smo nekoga", ali da je on bio nesvestan, promenio boju lica, pobledeo i kao da nije čuo šta mu govori.

- Zvao sam odmah njegovog brata i rekao mu da smo udarili pešaka. Kada smo došli do njega nekih 600 metara odatle, rekao nam je da sednemo u lokal i da će on otići do pumpe da vidi šta se desilo. Pogledao je auto, šoferka je bila pukla, jer je dečko pao na šoferšajbnu kada smo ga udarili - rekao je Blagojević, da bi se posle ispravio i rekao da nije siguran da su dečka nabacili na šoferšajbu i da se možda ona sama polomila.

On je naveo da mu je delovalo da Nikola nije bio na trotoaru, već na kolovozu uz ivicu, a da je devojka bila na trotoaru.

- Nismo videli šta se desilo sa tim dečkom, samo smo produžili dalje. Branislav je pre udara pokušao da manevriše i udarili smo ga za možda nekih 15 centimetara. Rekao sam mu "stani Bato, izgleda da smo udarili nekog dečka", ali on me nije registrovao, bio je nekako izgubljen. Ništa nije govorio - kazao je Bulatović. - Policija je došla u lokal kluba nekih pola sata kasnije i zajedno smo otišli na VMA da on da krv, a onda u policijsku stanicu u Savskoj da damo izjave.

Posle njega na suđenju je saslušan i svedok Lazar Matulović, koji je tada bio u autu iza Radoševog. On je rekao da su se kretali desnom trakom, da je taj auto vozio brzo i da je vozač izgubio kontrolu, pa skrenuo u desno i pokušavajući da ga vrati u levo udario pešaka i bacio ga na kontejner.

- Po onome što sam video Nikola je stajao na trotoaru. Vozilo koje ga je udarilo je nastavilo pravo, a mi smo stali i pozvali Hitnu pomoć - kazao je ovaj svedok.

Suđenje Radošu se nastavlja u februaru saslušanjem saobraćajnih veštaka.