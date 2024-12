"UBIO SI ME, UBIO SI MI SINA, UBIO SI MI UNUČIĆIMA OCA": Potresne reči majke Milana Kneževića, na suđenju Đorđu Prpiću

NE smatram se krivim za krivična dela za koja su me optužili.

Foto: S.J.M.

Ovo je danas na suđenju za ubistvo Milana Kneževića (27) i nanošenje lakih povreda Viktoru Stanisavljeviću u Ulici Grčića Milenka 17. februara ove godine, u Višem sudu u Beogradu kazao okrivljeni Đorđe Prpić (33).

On je optužen da je te noći posle svađe sa Kneževićem izvukao nož i naneo mu dve ubodne rane u grudi i stomak, od kojih je Knežević preminuo tu na ulici. Tada je posekao po ruci i Stanisavljevića, koji je pokušao da odbrani Kneževića. Prpić je nakon toga pobegao, a policija ga je uhapsila posle dva dana na Staroj planini.

Punomoćnik Kneževićeve majke Zorice advokat Slavko Makai u uvodnim izlaganjima u sudu je rekao da bi moglo da se zauzme stanovište da je to ubistvo na podmukao način, jer oštećeni nije mogao da očekuje taj napad.

Odbrana Prpića, s druge strane, smatrala je da je to ubistvo na mah i da Kneževića nije lišio života sa umišljajem. Oni su osporili i opis činjeničniog stanja iz optužnice.

- Kritične večeri Knežević je nakon sukoba, koji je imao sa obezbeđenjem u kafani zvao Đorđa da mu pomogne i on je došao. Provocirao ga je sat vremena, što je kod Đorđa dovelo do potiskivanja besa, koji se pretvorio u afekat. Dva puta ga je ubo, što znači da nije pokazivao upornost u izvršenju krivičnog dela - kazao je branilac Nemanja Jakšić. - U pritvoru je nekoliko puta pokušao da sebi oduzme život i to ukazuje na kajanje najvišeg intenziteta. On je zbog toga i dalje u bolničkom bloku Okružnog zatvora u Beogradu.

UBIO SI MI SINA KADA je nakon suđenja iz sudnice izveden Đorđe Prpić, majka ubijenog Kneževića Zorica je počela da mu viče u holu suda: "Ubio si me, znaš li da si me ubio, ubio si mi sina, ubio si mi unučićima oca". Prpić kada je video, istog sekunda se okrenuo ka crnim vratima sudnice, ruku vezanih na leđima se pribio i pognuo glavu. Policajac ga je tada vratio u sudnicu. Kada su ga opet izveli i sproveli hodnikom, on je nešto rekao svojima, koji su došli, na šta mu je jedna devojka vikala: "Đole, volimo te". To je delovalo na Zoricu Knežević, koja je tada počela da viče: "Evo i ja ga volim, volite monstruma, decu od 3 i 4 godine je ostavio bez oca". Straža je smirivala da ne viče, a ona se pravdala da je "razumeju, da mora, jer je upravo prošao ubica njenog sina".

Branilac Saša Nikolić je rekao da su njih dvojica bili u dobrim odnosima dva meseca unazad, otkada je oštećeni Knežević izašao iz zatvora.

- Prpić to nije hteo da uradi, nije imao ideju da mu učini bilo kakvo zlo. Došao je kada ga je pozvao da se nađu. Doveden je u stanje afekta bez svoje krivice - kazao je Nikolić.

On je zatražio da se uradi psihijatrijsko veštačenje Prpića na okolnosti razdraženosti i afekta, da se uzme medicinska dokumentacija sa obdukcije Kneževića i utvrdi kako su velika količina alkohola i kokaina uticali na njegovo ponašanje tada.

Tužilac je bio protiv, jer kako je rekao obducent je sve relevantno uneo u zapisnik, a odbrana to nije osporila, protiv je i prilaganja dokumentacije o suicidu, jer je upitan motiv i to nema nikakve veze sa krivičnim delom.