UBIO DVA VOJNA POLICAJCA, OSUĐEN ZA SMRT JEDNOG: Doneta presuda nekadašnjem vojnom kuvaru

NEKADAŠNjI kuvar pri vojsci Radomir Roknić osuđen je danas prvostepeno u Višem sudu u Beogradu na 12 godina zatvora za ubistvo pripadnika vojne policije Republike Srpske Krajine Đura Krivokuće 4. avgusta 1995. godine u mestu Topusko u Hrvatskoj.

FOTO: Arhiva novosti

Sud je zaključio da je to ubistvo počinio sa umišljajem, a da je tada drugog vojnog policajca Jovana Novakovića ubio iz nehata, a to delo je u međuvremenu zastarelo.

Sud je Rokniću produžio pritvor do pravosnažnosti presude.

Pre izricanja presude bilo je iznošenje završnih reči u kojima je tužilac tražio da se Roknić osudi na maksimalnu kaznu i to za teško ubistvo. Da je dokazano to krivično delo smatrao je i punomoćnik sestre ubijenog Novakovića advokat Nikola Nikodinović. On je kazao da je okrivljeni Roknić u sudu priznao da je pucao u Đuru, da je znao da ga je ubio, da je rekao da nije primetio da li je Đuro u ruci imao pištolj i na kraju da tada ni Krivokuća ni Novaković nisu pucali u njega.

Sud je zaključio da je tada pucajući u Đuru Krivokuću, sa kojim se prethodno bio sukobio, pogodio i Novakovića, koji je sedeo na klupi.

Roknićeva odbrana tražila je da on bude oslobođen, tvrdili su da je počinio ubistvo na mah, da je bio napadnut i da se branio.

Roknić je tada pobegao sa mesta zločina, ali ga je vojna policija uhapsila i ranila u stomak. Prevezen je u bolnicu, ali kako je krenula "Oluja" prebačen je u Republiku Srpsku. Odatle je posle rata završio u Rumi, gde se skrivao 28 godina i živeo bez dokumenata. Posle svađe oko nekih drva sa komšijom u maju 2023. godine, on ga je prijavio policiji, koja je tražila od Roknića ličnu kartu, na šta im je on odgovorio da je nema. Policija ga je tada privela i utvrdila da je za njim raspisana potraga zbog ubistva.