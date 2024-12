NA KOLIKO ĆE BITI OSUĐEN UROŠ BLAŽIĆ? Izricanje presude u četvrtak, evo zašto ne može da bude doživotno u zatvoru (FOTO/VIDEO)

Istog dana biće doneta prvostepena presuda i i njegovom ocu Radiši, koji je okrivljen za nezakonito držanje oružja.

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, koje je i podiglo optužnicu, zatražio je maksimalnu kaznu za obojicu. Prvi je priznao zločin i preti mu dve decenije robije, dok drugi tvrdi da je nevin, a mogao bi da dobije do 12 godina zatvora.

Uroša Blažića "štiti" jedna okolnost zbog koje ne može iza rešetaka da provede više vremena, odnosno doživotno, a to je što u vreme kada je ubio devetoro mladih ljudi nije imao navršenu 21 godinu života. On je, inače, na kraju glavnog pretresa u beogradskom Specijalnom sudu, održanom 25. novembra, za sebe zatražio smrt - streljanjem.

Ovakav njegov manevar dodatno je iziritirao roditelje pobijene mladeži, od kojih je najmlađi imao 14, a najstariji 25 godina. Ono što je pratilo ovaj sudski proces od samog početka su revoltirane majke i očevi, koje je zanimao motiv, odnosno razlog zašto im je mlađi Blažić pobio decu.

On je pucao iz automata "kalašnjikov", vlasništvo Vojske Srbije, koja je 2009. godine predata "Jugoimportu", a potom, prema dokumentaciji na osnovu njenog serijskog broja - prodata i izvezena u Libiju. Prvooptuženi je tvrdio da je pušku kupio preko "dark veba".

- Shvatio sam da ste svi ovde bili u pravu - govorio je Blažić za sudskom govornicom tokom iznošenja svoje završne reči. - Tražio sam motiv, ali nema motiva da nastrada toliki broj ljudi. Ceo život sam glumio, pravio žrtvu od sebe, umišljao da me svi mrze, a ti mladi ljudi su hteli da mi pomognu, dok sam ja bio arogantan. Odbio sam da prihvatim krivicu, žao mi je što nisam ovo rekao odmah. Želim da izrazim najdublje saučešće. Želim najstrožu kaznu.

Bio uračunljiv, nije pucao u afektu

KOD Uroša Blažića nije uočena duševna poremećenost. Reč je o mlađoj punoletnoj osobi, koja je još u razvoju. On je bio svestan i uračunljiv tokom zločina i posle njega, kada je davao iskaz u tužilaštvu. On je detaljno opisao masovno ubistvo, što ukazuje na to da je u tom trenutku bio sposoban da razume šta čini. Nije pucao u afektu.

Ovako je najkraće glasio nalaz psihijatrijskog veštačenja Uroša Blažića, koji je sastavni deo sudskih spisa, u kome se još dodaje da prvooptuženi ima sniženu toleranciju na frustracije, što znači da ima nedovoljnu sposobnost da trpi nešto što mu smeta.

Veštacima je u sudnici bilo postavljeno i pitanje da li je Uroš Blažić svojom voljom želeo da ubije više ljudi, na šta je stigao potvrdan odgovor:

- Ne postoji ni psihološko, niti psihijatrijsko objašnjenje za takvo ponašanje.

Veštačenjem je, takođe, uočeno da Radiša Blažić ima crte pasivne agresije.