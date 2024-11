TUŽILAŠTVO TRAŽI: Maksimalnu kaznu zatvora za Uroša Blažića

VIŠE javno tužilaštvo u Smederevu predložilo je sudu da Uroša Blažića, optuženog za masovno ubistvo u selima Malo Orašje i Dubona, osudi na maksimalnu kaznu zatvora, a njegovog oca Radišu na kaznu od 20 godina zatvora.

Foto: N. Živanović

S obzirom da Blažić u trenutku zločina nije imao navršenu 21 godinu, maksimalna kazna zatvora na koju po zakonu može biti osuđen je 20 godina.

Tužilaštvo je za oca prvooptuženog Radišu Blažića predložio da bude osuđen na kaznu od 20 godina, jer je prema stavu tužilaštva, on je stvorio uslove za ovaj zločin iako nije on povukao oroz.

Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Smederevu Ivan Konatar rekao je da je odbrana Uroša Blažića neprihvatljiva i predstavlja uvredu za porodicu stradalih.

Konatar je naglasio da je zločin rezultat Blažićevog razmišljanja, kao i da je on hladnokrvno doneo odluku što, između ostalog, pokazuje to što je vežbao pucanje u podrumu i najavio zločin kada je poslao prijatelju poruku.

Svi su ostali uskraćeni za odgovor na pitanje zašto je on to učinio, rekao je Konatar i naveo da kod Blažića nema iskrenog kajanja i saučešća, već da je njegova odbrana usmerena samo ka oslobođenju njegovog oca od optužbe da je on nabavio i dao mu oružje.

Konatar je istakao da je svim izvedenim dokazima potvrđeno da je Blažić izvršio krivična dela teško ubistvo, nelegalno nošenje oružja, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila i otmica.

Tužilac je dodao i da je Blažić bio svestan dela koja je počinio i posledice koja je nastala.

Za oca prvooptuženog, Radišu Blažića, tužilac je naveo da su navodi njegove odbrane neiskreni, odnosno kada je tvrdio da nije znao za oružje koji je pronađeno u njihovoj porodičnoj kući u Duboni.

Konatar je naglasio da na strani Uroša Blažića nema olakšavajućih okolnosti i predložio je sudu da Urošu i Radiši Blažić produži pritvor.

Radiša Blažić je u odbrani naveo da bi predao oružje da je znao da je u njegovoj kući, što je, kako navodi Konatar, neiskreno jer je jedan svedok, policajac, rekao da je Radiša Blažić izbegavao da preda i oružje koje je bilo u njegovom legalnom posedu.

Tezu odbrane da se Radiša Blažić klonio oružja, kako tvrdi tužilac pobija i dokaz da je on imao sertifikat da obučava snajperiste, kao i fotografije i video snimci na kojima je Radiša Blažić sa oružjem.

- Radiša Blažić je imao afinitete za oružje što je nesumnjivo preneo na svog sina - rekao je Konatar i dodao da se protiv njega vodio disciplinski postupak za nestanak ručnih bombi tokom devedesetih godina.

Tužilac je naglasio da niko nije imao pristup kući gde je pronađeno oružje, kao i da nije imao ko drugi, osim Radiše Blažića, to oružje, municiju i eksploziv da donese u kuću, jer je to "tipično vojno naoružanje".

Izvođenje završnih reči započeli su punomoćnici oštećenih koji su se pridružili rečima tužilaca.