AVRAMOVIĆ INTERVENISAO KAO POLICAJAC: Suđenje za ubistvo Ervina Ćelahmetovića u Priboju

NA suđenju Igoru Avramoviću, bivšem policajcu, koji je među prvima ušao u školu "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine nakon zločina, a i sa kolegama intervenisao posle zločina u Duboni i Malom Orašju, okrivljenom za teško ubistvo Ervina Ćelahmetovića (34) u kafiću u Priboju 21. maja prošle godine, u Višem sudu u Užicu danas su saslušana dva svedoka i veštak Đorđe Alempijević.

Foto: Društvene mreže

Kako nam kaže njegov branilac Borivoje Borović, svedok policajac Srđan Ćeha potvrdio je tezu da je policajac uvek na dužnosti, bez obzira na to što je gost u nekom lokalu.

- Avramović je video da Ćelahmetovićev prijatelj Mirsad Đozgić razbija čaše i flaše i da čašama gađa konobara i prišao je da reaguje i predstavio se da je policajac - kaže nam advokat Borović. - Svi svedoci do sada su kazali da se Avramović nije ponašao nasilnički i da je te večeri Đozgić bio nasilnik, zbog kojeg je tada ugašena muzika i upaljeno svetlo u kafiću. Policajac je optužen za teško ubistvo, a prišao je da interveniše i udario je oštećenog Ćelahmetovića, tek kada ga je on žestoko opsovao.

Borović navodi da je sud prihvatio zahtev odbrane da se uradi novo psihijatrijsko veštačenje Igora Avramovića.

- Iz zatvora u Požarevcu, gde izdržava kaznu za neko delo, doveden je da svedoči Mirsad Đozgić i on je vrdao, kazao je da nije gađao konobara čašom, jer kaže: "Ja kada gađam, ja pogodim u glavu", čime je priznao da je sklon nasilničkom ponašanju - kaže nam Borović. - Veštak Đorđe Alempijević u svom osnovnom nalazu je naveo da je glavni uzrok smrti pokojnog Ćelahmetovića što je bio u stanju teškog pijanstva i imao od 2,5 do 2,6 promila alkohola u krvi. U takvim uslovima alkohol i smrtna posledica su povezani. Međutim, u dopunskom nalazu promenio je mišljenje i rekao da alkohol nije primarni uzrok. Tvrdim da je to učinio pod pritiskom zbog nacionalnosti oštećenog. Uz sve naše žaljenje zbog smrti Ervina Ćelahmetovića, ovaj slučaj ne sme da se predstavlja kao sukob na nacionalnoj osnovi. Treba li Mešihat islamske zajednice izveštavati o svakoj fazi ovog postupka?

Advokat Igora Avramovića, koji je posle podizanja optužnice dobio rešenje o prekidu radnog odnosa u policiji, navodi da je pod jakim nacionalnim pritiscima "obična kafanska tuča" okarakterisana kao teško ubistvo.

- Avramović je prvo bio osumnjičen za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom, pa za ubistvo i pod pritiskom je na kraju optužen za teško ubistvo - naglašava Borović. - Takođe, svedok Ćeha je rekao da je njemu još u policiji prikazan snimak iz kafića, što je protivzakonito pokazivati mu ga pre njegovog svedočenja. I drugi svedoci su rekli da su tamo videli snimak. U svakom normalnom pravosudnom sistemu bi zbog toga ceo predmet pao.