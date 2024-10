POČELO SUĐENJE IVANU VUJOVIĆU ZA POKUŠAJ UBISTVA DARKA BULATOVIĆA: Tvrdi da su se otimali oko pištolja

IVAN Vujović (37) iz Crne Gore, kojem se sudi za pokušaj ubistva Darka Bulatovića, sina ranijeg višegodišnjeg direktora fudbalske Super lige Srbije Vladimira Bulatovića, 2016. godine u jednom kafiću u Beogradu, izneo je danas odbranu u Višem sudu. On je rekao da mu nije bila namera ni da ga ubije, niti da ga rani, već da se samo branio.

FOTO: Arhiva novosti

Okrivljeni je tvrdio da je Bulatović prvi njega u toaletu udario šakom, a drugom rukom držao za potiljak.

- Ja sam njega tada uhvatio za vrat da ga odgurnem, nisam ga davio i rekao mu da neću da se bijem - kazao je Vujović u sudnici. - Gurnuo sam ga ka toaletu i krenuo napolje. On i njegov drug Stefan Vidović su me onda napali, a Vidović me uhvatio za ruku. Udarali su me, a ja sam više puta govorio da imam pištolj, da bi me ostavili. Pribili su me uza zid, a Bulatović je nasrtao na mene i čupao mi torbicu, verovatno da nađe pištolj. Uspeo sam da uhvatim pištolj, čini mi se da smo ga jedno vreme zajedno držali, ali ja sam ga u nekom momentu istrgao i imao kontrolu, ali ga je on opet uhvatio. Vikao sam, "pusti pištolj" i Vidoviću sam govorio, "makni ga od mene". Otimali smo se i čupali oko pištolja u ćošku u potpunom mraku i kao da je on taj pištolj pribio meni ispod grudi, pa na kuk, jer sam ga tu osetio i davio me je iza leđa.

Vujović kaže da se tada naglo okrenuo i da je pištolj verovatno opalio, ali da on toga nije bio svestan.

- Nisam čuo da je opucao. Ne znam je li ispao pištolj, ali ja sam se sageo, a on je zakoračio unazad i prošao kroz neku zavesu. Ne mogu svega da se setim, kada je i šta bilo, jer su to bile sekunde - ispričao je Vujović. - Ja sam izašao i povraćao kod nekog kontejnera. Kada sam se vraćao, video sam Vidovića kako prvi izlazi, a za njim Bulatović i još neko. Bulatović je normalno išao. Nismo ni znali da je ranjen, dok moj prijatelj nije išao da izgladi stvar i to saznao.

Okrivljeni tvrdi da nije ni hteo da vadi pištolj, dok Bulatović nije krenuo da mu otima torbicu.

- Bio je jako razjaren. Ne znam šta bi uradio i da li bi me ubio, da je u tom momentu uzeo pištolj. Stvarno mi je žao što se to desilo. Od tada ne nosim oružje. Hapšen sam posle u Nemačkoj i Hrvatskoj i pretresani su mi stanovi, ali oružje kod mene nije nađeno - kazao je okrivljeni Vujović.

On je rekao da tom prilikom nije imao psihotične obmane, kako su to naveli veštaci, jer da ih je imao ko zna šta bi napravio. Kazao je i da je to veče kod njega bio veliki naboj.

Sud je naložio da se uradi njegovo dopunsko psihijatrijsko veštačenje.

LISICE NA NOGAMA I U SUDNICI

IVAN Vujović je u sudnicu doveden sa lisicama na nogama, koje mu nisu skidane ni dok je iznosio odbranu. Sudija je objasnila da je to zato što je u Crnoj Gori pravosnažno osuđen za bekstvo iz zatvora i da je taj zvanični dokument, koji im je dostavljen, deo sudskih spisa. Vujović je opet tvrdio da za to nije osuđen. On je inače pobegao 2015. godine iz zatvora u Bijelom Polju, nakon čega se skrivao u Beogradu, da bi posle ranjavanja Bulatovića pobegao u Nemačku, gde je uhapšen i izručen Crnoj Gori.

NAPAO STRAŽARE

PROTIV Vujovića se vodi još jedan postupak, jer je osumnjičen za napad na dvojicu stražara pre godinu dana u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu. Jednog je navodno više puta udario pesnicom i teško povredio. On je sada u pritvoru u Pančevu.