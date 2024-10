"MA, SAMO NEKA SE ROKA": Svedok na suđenju Urošu Blažiću otkrila kako je on reagovao na zločin u školi "Ribnikar"

IMALI smo grupu na aplikaciji "votsap", koja se zvala "U svetu postoji jedno carstvo, u kome caruje drugarstvo".

Foto: N. Skenderija

Uroša sam memorisala kao "Zobla", mene su neki nazivali "Majkom". Ona je služila da se šalimo. Veče pre nego što je Uroš počinio zločin, komentarisali smo dešavanja i masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", stavljali smo objave. Uroš je u jednom trenutku na grupi napisao: "Ma, samo neka se roka"...

Obučena u crno, svedok Anja Talić juče je, u Specijalnom sudu u Beogradu, na suđenju Urošu Blažiću, optuženom za masakr u mladenovačkim selima Malo Orašje i Dubona, iznela detalje dopisivanja kobne večeri i sukoba na grupi, koje je, navodno, bilo okidač za zločin.

- Bila je to obična, bezazlena svađa, sve je krenulo od "Instagrama" - pričala je Talićeva na ivici suza. - On je sve više padao u vatru i počeo je da me vređa, a onda i moje najbliže. Nazivao je mene, moju sestru i majku fuksama. Da sam glupa i da prodajem patike.

Foto: N. Živanović

Glavnog tužioca smederevskog tužilaštva Ivana Konatara interesovalo je zašto je posle tog dopisivanja na grupi svedok rekla Viktoru Đorđeviću: "Pusti ga, sutra će se izvinjavati iz Urgentnog centra", misleći na Uroša Blažića.

- Nisam pretila, to nije tačno - odgovorila je svedokinja, koja je optuženog za masakr opisala kao nekog ko se divio i veličao Kristijana Golubovića i seriju "Južni vetar".

Pre dva dana, međutim, svedok Viktor Đorđević je ispričao da mu je optuženi, sa kojim se družio, posle sukoba sa Talićevom na ovoj grupi, napisao: "Sedam u kola, idem da napravim masakr", a da mu je on odgovorio: "Sedi, ke..j, brzine menjaj", što je značilo da ostane kod kuće. Ovaj svedok je objasnio da nije verovao da Blažić ima zle namere.

U najvećoj sudnici Specijalnog suda kao svedok se pojavila i Anastasija Đorđević, bivša devojka prvookrivljenog Blažića:

- Zabavljali smo se dva-tri meseca 2022. godine. Razlog je bio taj što sam ja videla na jedan način svoju budućnost, da se zaposlim i da radim, a on je hteo da se udam za njega i živimo na selu. Nije bio nasilan, osim tog dana kada smo raskinuli, svađali smo se. Nije hteo da prihvati razlaz. Vikao je i rekao mi da izađem iz kola. Zvala sam njegovu majku Biljanu da me vozi kući, jer on nije hteo. Na kraju me je ipak odvezao.

Foto Tanjug Članovi porodica ubijenih kod Mladenovca

Đorđevićeva je opisala i dane koje je provodila sa Blažićem, pa tako i trenutke kada je napipala pištolj ispod jastuka na krevetu:

- Rekao mi je da je to zbog sigurnosti, jer živi sam, a kuća je na usamljenom mestu. Ispričao mi je i da ima dozvolu za oružje, kao i da mu se otac i deda bave lovom. Oca je gledao kao autoritet, dok je sa majkom bio bliži.

O poslednjem susretu na slobodi sa optuženim svedočio je i Milan Vesić, koji se družio sa njim, a, kako je naveo, pričali su o voću i sadnicama, mada su se dotakli i odlaska u teretanu i steroidu trenboloneu.

Foto Tanjug Anja Talić

- Jel mogu da dobijem čašu vode - u jednom trenutku je zamolio ovaj svedok, posle čega se srušio i onesvestio.

Pritrčala je sudska straža, koja mu je odmah ukazala pomoć. On je izveden iz sudnice, u koju se vratio na kraju jučerašnjeg glavnog pretresa i dovršio svedočenje.

Automehaničar iz Dubone i svedok Stefan Marković, jedan od najbližih komšija porodice Blažić, čija je kuća na oko 200 metara vazdušnom linijom, opisao je da se iz njihovog domaćinstva gotovo za svako slavlje čula pucnjava.

- Pucalo se rafalno, ali i pojedinačno, ispaljivane su signalne rakete - naveo je Marković. - Video sam i Uroša da je kao dete, ne znam da li je imao deset godina, pucao iz pištolja.

Ovaj svedok je naveo i da je kobne večeri, oko 21 čas, u centru Dubone video jednog mlađeg muškarca, tetoviranog i sa kačketom, kako ulazi u prodavnicu. On je, navodno, izašao iz "mercedesa" u kojem je bio i Uroš Blažić. Advokati oštećenih i porodica žrtava zatražili su da se on ispita.

Foto N. Živanović

ZAPLAKAO KAD JE VIDEO MAJKU

KAO svedoci su juče trebali da budu saslušani i najbliži članovi porodice Blažić - Uroševa majka Biljana, brat Marko, snaja Željana i deda Najdan. Oni su, međutim, iskoristili zakonsku mogućnost da ne svedoče protiv bliskih rođaka, iako su se pojavili u sudnici.

- Želim da porodicama izjavim saučešće - kratko se obratila Biljana Blažić, koja nijednog trenutka nije pogledala u sina, dok se suprugu javila klimanjem glave.

Njen odlazak iz sudnice, kao i poziv da uđe brat Marko Blažić, prvooptuženi je propratio jecajima.

- Vidi monstruma, plače, žao mu majke - nisu krili ogorčenost roditelji pobijenih tinejdžera, koji su psujući reagovali na saučešće koje im je uputila Biljana Blažić.

ODUZETE LOVAČKE PUŠKE

MEĐU svedocima su ispitani i jedan aktivni i jedan penzionisani pripadnik vojske, kao i policajac iz Mladenovca. Bilo je reči o ponašanju drugooptuženog Radiše Blažića, odnosno njegovoj odgovornosti za svojevremeni nestanak 11 bombi kašikara. On je, inače, optužen za nelegalno držanje oružja, među kojem je i automat iz kog je njegov sin, kako tvrdi tužilac, počinio masakr.

- Krajem decembra 2021, reagujući po prijavi za javni red i mir, došli smo kod Blažića kako bismo videli o čemu se radi - ispričao je pripadnik MUP. - U sistemu smo videli da ima dozvolu za držanje dve lovačke puške. On ih je kasnije doneo u policijsku stanicu i one su mu oduzete.