MOLIO SAM DA NE DOLAZE, DA ĆU VRATITI DUG: Nebojša Rakić, optuženi za ubistvo Dragana Milovanovića u Vrčinu, iznosio odbranu u sudu

NEBOJŠA Rakić, okrivljen da je 2008. godine u Vrčinu pucajući iz automatske puške ubio Dragana Milovanovića i ranio Aleksandra Vlahovića, a potom pobegao u Brazil, nastavio je iznošenje odbrane u Višem sudu u Beogardu. Međutim, on ni danas nakon dva i po sata nije uspeo sve da ispriča, pa bi trebalo da na narednom pretrsu krajem oktobra završi iznošenje odbrane.

Rakić je rekao da je Aleksandru Vlahoviću i Draganu Milovanoviću dugovao pare i da su ga oni pritiskali da vrati dug, da plaća kamate i penale.

- Moj drug je hteo da otplati taj dug i zvao sam Vlahovića, ali mi je on bezobraznim glasom rekao da mu se ne isplati da uzme 30.000 evra, jer ima ugovor na 100.000, ali bi prihvatio ako bih doneo 50.000 evra. Redovno sam mu nosio kamatu i ostavljao u pekari na Novom Beogradu. Čak mi je i pokojni Dragan Milovanović davao pare da mu vraćam, a moj otac mu je za to dao auto. Jednom mi je i gazda Livnice Jeremić dao detetov zlatan lanac od 400 grama da nosim Milovanoviću da mi da pare da platim penale Vlahoviću.

Rakić navodi da su imali kuću od 1.000 kvadrata na Kragujevačkom putu i da je molio oca i majku da je prodaju Božani Žumbur iz "Božen kozmetiks", koja je i htela da je kupi za 400.000 evra, ali je tada imala problema sa zdravljem, pa nije dolazila u Srbiju i to je propalo.

Optuženi je kazao i da su ga zbog duga izobličili od batina u toj pekari i da je uvek imao strah od Vlahovića, jer "on što kaže to i ispuni". Kaže da taj strah ima i danas i da ne zna kako će se sa Vlahovićem suočiti u sudnici. Naveo je i da je u periodu od tih batina, pa do večeri kada se desio incident, sigurno platio 10.000 do 15.000 hiljada evra samo za penale.

- Tri dana pre kritične večeri Vlahović i Milovanović su me pritiskali za pare. I ja i moji roditelji dobijali smo nenormalne pretnje, zapaliću te, ubiću te... Zbog toga se sve i desilo. Jurio sam pare, ali niko nije hteo da mi da, da im vratim - ispričao je Rakić. - Kada su prvog dana nazvali, otac je od straha pobegao od kuće. Drugog dana je došla moja verenica i iako sam je terao, nije htela da ide, govorila je da hoće da umre sa mnom, da me voli. Međutim, nisu došli. Trećeg dana je počelo zvanje od jedan popodne. Govorili su: "Dolazimo, jesi li spremio pare, dolazimo da vidimo tu kuću što nisi prijavio, sakrio si od nas da je imaš". To je kuća roditelja u Vrčinu u kojoj smo živeli. Molio sam ih da ne dolaze, da će se prodati ona velika kuća, da ću vratiti novac, da se nađemo u gradu.

Rakić kaže da su te večeri stigli oko 17.40 časova.

- Godinu dana ranije sam dobio kalašnjikov bez kundaka od komšije i tri univerzalna okvira municije. To nije ovaj sa kundakom iz optužnice, koji je nađen na nekom groblju. Držao sam ga ispod kreveta u mojoj sobi na spratu - ispričao je Rakić. - To popodne sam se vozio autom ulicama, tražio od ljudi pare, na kraju hteo da bežim, ali nisam mogao da ostavim verenicu u kući. Video sam četvoricu ljudi u dva auta. Dao sam gas, projurio pored njih ka kući. Mislio sam da sam mrtav čovek, video sam svoju sahranu i sanduk. Utračao sam u kuću i govorio verenici da beži kod komšinice i oterao je tamo. Vlahović me zvao i pitao:"Gde ti je kuća?" Tresao sam se kao prut. Ušli su džipom u moje dvorište, Dragan Milovanović je vozio. Vlahović je izašao sa pištoljem sa prigušivačem u ruci i uperio ga u mene. Nisam mogao da se pomerim, a onda kao da me nešto bacilo. Vlahović me udario pištoljem po leđima i ja sam utrčao u kuću uz stepenice i uzeo kalašnjikov.

Rakić priča da je izašao na terasu u vikao da ne ulaze, da će ih pobiti i da će sve rešiti, ali kaže nije bilo nikakvog odgovora.

- Neko je izašao iz džipa pozadi, stao kod drveća i uperio ruke u mene. Suiguran sam da je imao pištolj, jer sam video tri puta vatricu i nešto je prošlo pokraj mene kao vetar, ali nisam čuo pucanj. Potrčao sam sprat niže kao ludak i čuo kako se dole Dragan razderao: "Što je pucao ludak?" Zahvaljujem mu se što me upozorio, neka mu je laka crna zemlja. Video sam Vlahovićevu ruku sa pištoljem i prigušivačem. Hteo sam da opalim, stiskao sam okidač, ali nije reagovao. Bio sam na spratu, a oni dole i Milovanović je rekao, "nabići ti taj kalašnjikov u d..e", a Vlahović ga je poslao da donese nešto iz auta. Onda sam izašao na terasu da pucam u auto, da ih oteram. Ne sećam se svega, možda sam opalio rafal u pravcu gde je bio onaj čovek kod drveća.

Okrivljeni kaže da je tada bio izgubljen i da zna da je repetirao kalašnjikov u sobi, da se to čulo i da su oni tada pobegli sprat niže.

- E tada sam hteo da ih ubijem. Ja nisam bio ja od svog tog straha. Drao sam se: "Nećete vi mene da bijete". Sišao sam dole da ili umrem ili ih pobijem. Izašao sam na terasu iza kuća i video Vlahovića i još jednog čoveka. Oni su potrčali za mnom, pa sam tada skočio sa terase. Video sam gore dva momka i da jedan nišani i puca na mene. E tada sam zamahnuo kalašnjikovom od zemlje ka gore, ka terasi i ispucao rafal. Ne znam koliko metaka sam ispalio. Oni su nestali sa terase. Mislim da je tada neko iz auta pucao na mene kroz šoferšajbnu. Sad ne znam da li sam tu bacio kalašnjikov ili sam ga poneo sa sobom bežeći u šupu iza kuće. Mislim da sam ga uneo u šupu. Tu sam osetio da me peče desna ruka. Čuo sam napolju veliki rafal i onda se sve ućutalo. Mislim da sam pušku bacio, kada sam izašao iz šupe.

Ovde je Rakić prestao sa iznošenjem odbrane, jer je sudija u veću imala drugo suđenje, pa je pretres prekinut.

HTEO DA BEŽI U AMERIKU

OKRIVLjENI Nebojša Rakić je govorio da mu je sestra zbog pretnji koje je on dobijao zbog duga Vlahoviću, pobegla u Ameriku.

- I ja sam hteo da bežim i izvadio američku vizu. Nekih 20 minuta nakon što sam izašao iz zgrade ambasade SAD, pozvao me Vlahović telefonom i pitao:"Šta si tražio u ambasadi p...o mala?" Rekao mi je i da od njih ne mogu da pobegnem.

U BRAZILU BIO U ZATVORU

Rakić je posle ubistva pobegao u Brazilu, gde je 2010. godine bio osuđen na kaznu od 13 godina zatvora zbog krivičnog dela trgovina narkoticima. Kada je izdržao, Brazil ga je izručio Srbiji, koja je bila raspisala međunarodnu poternicu za njim zbog ubistva u Vrčinu.