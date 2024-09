ZLOČINAC MUSTAFA ZA ŠEST GODINA NA SLOBODI: Da li će ovo drastično smanjene kazne biti primer prakse i prema drugim albanskim osuđenicima

RATNI zločinac Saljih Mustafa, koji je prvo bio osuđen na 26 godina zatvora za ratne zločine - proizvoljna lišavanja slobode, mučenja zatvorenika i ubistvo albanskog civila u selu Zlaš 1999. godine na Kosovu i Metohiji, najverovatnije će za šest godina biti pušten na slobodu.

Foto: AP

Njemu je kazna umanjena za čak 11 godina. Mustafa je uhapšen 24.9.2020. godine i dve godine kasnije nakon suđenja Specijalni sud Kosova u Hagu osudio ga je na 26 godina zatvora. Mustafa se žalio i Žalbeno veće u decembru 2023. godine smanjilo mu je kaznu na 22 godine zatvora. Sada je Sudsko veće Apelacionog suda prihvatilo njegovu žalbu na visinu kazne i osudilo ga konačno na 15 godina zatvora.

Ako se zna da je sudska praksa,(za sve osim za srpske osuđenike pred Mehanizmom u Hagu) da se osuđenici puštaju na uslovnu slobodu nakon dve trećine izdržane kazne, to ukazuje da će Mustafa u zatvoru provesti deset godina, a kako je već četiri u pritvoru, znači da će izaći na slobodu za šest godina.

Mustafa je prvobitno za proizvoljna lišavanja slobode Albanaca koji nisu podržavali OVK bio osuđen na 10 godina zatvora, za njihova mučenja na 22 godine i za ubistvo jednog albanskog civila na 25 godina zatvora, pa mu je izrečena jedinstvena kazna od 26 godina zatvora. Sada je sve to drastično samnjeno, pa je za lišavanje slobode osuđen na osam, za mučenja na 13 i za ubistvo na 15 godina zatvora. Kako jedinstvena kazna ne može biti manja od najveće pojedinačne, osuđen je ukupno na 15 godina iza rešetaka.

S obzirom da je Saljih Mustafa prvi pripadnik takozvane OVK, koji je osuđen u Specijalnom sudu Kosova, ovo sve pokazuje kakva će biti praksa i prema drugim osuđenicima, pre svega Hašimu Tačiju i ostalim glavnim vođama albanskih terorista.

Advokat Zoran Živanović, koji je branio nekoliko okrivljenih u Haškom tribunalu i prijavljen je u Specijanom sudu Kosova, komentariše za Novosti, da je ovaj sud stvoren da se gone počinioci zločina nad Albancima i Srbima na KiM, ali da ujedno kazne ne budu teške.

- U prvom stepenu se izrekne zaslužena i realna kazna, a onda se ona u drugom stepenu umanjuje i ublažava. Prva kazna deluje kao neki anestetik za javnost, koja kaže "auuu, dobro je osuđen", a onda se malo smanji na Žalbenom veću. Dok stigne do Apelacije javnost više i ne prati taj slučaj i ne zna šta se dešava, pa se kazna značajno smanji. Na kraju će ga i pustiti - navodi Živanović.

On kaže da je spustiti sa 26 godina na 15 baš mnogo.

- To bi bilo opravdano da je sud utvrdio da neki od tih zločina Mustafa nije počinio, pa da kažete osuđen je bio da je mučio 10 ljudi, a dokazano je mučenje troje, ali to ovde nije slučaj - objašnjava ovaj advokat. - Sud je potvrdio postojanje svih tih zločina i Mustafinu krivicu, a smanjena mu je kazna. To ne deluje pravično.

Živanović ukazuje da čim proces uđe u žalbenu fazu i zatvorena veća, sednice gde nema javnosti, onda se kazna smanji.

- Šta će se dešavati moglo se naslutiti kada su za punomoćnike oštećenih stavili samo strance. Nijednog srpskog advokata nisu prihvatili. Kod Tačija u predmetu postavljen je profesor fakulteta, koji nikada nije ušao u sudnicu. Kada sa klijentima razgovarate preko tumača, ne znate jezik, niti uslove i okolnosti u kojima su ti ljudi živeli, onda je to loše. Nijedan advokat iz Srbije nije postavljen za punomoćnika žrtava, verovatno da bi ovakve odluke prolazile u tišini i da ti advokati ne dižu preteranu buku kada se osuđenim Albancima smanje kazne - zaključuje advokat Živanović.