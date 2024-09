MUSLIMAN OPTUŽEN DA JE VREĐAO MUSLIMANE: Zakazana presuda Mišelu Krstoviću zbog izazivanja verske mržnje

PRVOSTEPENA presuda Mišelu Krstoviću, koji je optužen za izazivanje nacionalne i verske mržnje, jer je u novembru prošle godine u vreme čitanja večernje molitve ispred Bajrakli džamije u Beogradu pretio i psovao muslimane, biće izrečena u Višem sudu u Beogradu u četvrtak 12. septembra.

Foto V. Danilov

Sud nije uspeo da nađe i sasluša oštećenog Nenada Lazarevića, koji je Musliman i koji je prijavio Krstovića da je ispred džamije vikao da - "lažna džamija treba da nestane, da Muslimane treba pobiti i psovao majku muslimansku". Njega nema ni na jednoj adresi na kojoj je živeo, u džamiji kažu da više ne dolazi tamo i dali su njegov broj telefona, koji su imali, ali on više nije u funkciji. Zbog toga je prihvaćeno da se Lazarevićev iskaz iz istrage čita.

Prilikom iznošenja odbrane Krstović je obelodanio da nikako nije mogao da izaziva versku i nacionalnu mržnju, jer je i sam Musliman, majka mu je Arapkinja iz Kuvajta, on je tamo odrastao i decenijama živeo, religija mu je islam, ima četvoro dece, koja žive u Kuvajtu i koja su Muslimani. On je tvrdio da se samo na arapskom jeziku, koji mu je maternji, jer srpski slabo govori, svađao i gurao sa dvojicom poznanika Arapa na trotoaru ulice i da su i on i oni tada bili pripiti, iako im vera to ne dozvoljava.

Krstović se od hapšenja u novembru prošle godine nazali u zatvorskoj bolnici u Beogradu, jer je utvrđeno da ima psihičku bolest. Komisija veštaka je ustanovila da je njegova bolest trajna, ali da mu se stanje značajno poboljšalo i da uz podršku porodice on može lepo da živi. Psihijatri su rekli da više nema potrebe da se on leči u ustanovi i da je dovoljno ambulantno lečenje kod psihijatra.

Tužilaštvo se saglasilo sa merom lečenja otvorenog tipa, ali smatraju da je kriv za krivično delo koje mu se stavlja na teret.