POTRESNO! Svedočenje roditelja ubijenog dečaka (13) u Nišu: Jedino što nam je od deteta ostalo je par mlečnih zubića i slike

Mi smo izgubili naše jedino dete i bol koju osećamo ne može da se opiše. Izboden je mučki, čak 37 puta. Jedino što je od našeg deteta ostalo to je par mlečnih zubića i slike. Možete onda možda da razumete kako je sve teško.

foto: J. Ć.

Ovako za naš list priča Sanja Simić koja je posle 10 meseci zajendo sa suprugom Mićom konačno saslušana pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu koje vodi krivični postupak zbog zlostavljanja i zanemarivanja roditelja protiv trinaestogodišnjaka iz Niške Banje, a koji je 5. oktobra prošle godine bez ikakvog povoda izmasakrirao školskog druga a njihovog sina Andreja (13).

Oni su tek posle 10 meseci dobili status oštećenih, jer su do sada bili samo svedoci u postupku. To znači da kao svedoke nisu mogli da imaju punomoćnika koji bi ih zastupao u postupku.

- Došlo je konačno do dugoočekivanog trenutka da dobijemo status oštećenih. Našu bol nijedan papir ne može da izbriše, umanji niti da nadoknadi najveći gubitak za jednog roditelja. Mi sa tom boli živimo svakog dana i to nikada neće prestati. Kao roditelji jedinog deteta koje so imali, mi želimo i zaslužujemo makar to da saznamo kako i zašto je naše dete ubijeno, kako smo ga izgubili. Tražimo da pravda bude zadovoljena baš iz razloga što je veliki masakr učinjen nad našim detetom. Ako se svi nadležni ne budu bavili ovim problemom i pravni sistem ne odreaguje i ne kazni sve počinioce i sve zaslužne za ovo zlodelo ovo se može desiti bilo kome – istakla je ona.

Podršku u postupku pružaju i neutešne porodice stradale dece u OŠ „Vladislav Ribnikar.

- Najviše bih se zahvalila Anđelku, ocu ubijene Angeline iz „Ribnikara“ koji je naša velika podrška i želela bih da zamolim sve ljude da nam pomognu. Takođe bih se zahvalio porodicama nastradale dece iz OŠ „Vladislav Ribnikar“ na svu podršku koju imamo od njih. Tu su i ljudi iz Malog Orašja i Dubone. Jedan lep gest od njih je bio kada su letos na Ušću sadili sadnice hrasta, jedan je zasađen za našeg Andreja – istakla je ona.

Njen suprug Mića kaže da se nada da će u narednom periodu sve ići bržim tempom i da će što pre sve doći do sudskog procesa.

- Konačno smo dobili priliku da kažemo sve što imamo i iznesemo sve činjenice i dokaze sa kojim smo raspolagali, koje smo praktično jedva čekali da kažemo tužilaštvu da ima na uvid i našu pomoć za ovaj slučaj. Žao mi je što je prošlo ovoliko vremena, praktično je izgubljeno 10 meseci. Nadali smo se da će to biti mnogo brže. Drago mi je da je tužilaštvo shvatilo svu težinu i kompleksnost ovog slučaja i nezapamćenog ubistva, jer ja sam pokušavao da nađem po internetu i nisam mogao da nađem da se ikada desilo. Naš sin je imao 37 ubodnih rana, suvišno je bilo šta govoriti – rekao je otac Mića.

Njihov punomoćnik adv. Saša Knežević kaže da je dugo sve stajalo u mestu i da nikakve radnje nisu preduzimane osim veštačenja maloletnog deteta, ali da je konačno OJT pokazalo da ovaj slučaj mora da se reši.

- Mi smo bez obzira na to priložili masu dokaza i pored toga pošto su davana dva zvanična saopštenja OJT koja su bila šokantna za nas jer su roditelji ubijenog deteta bili samo svedoci u tom predmetu dok je kao oštećeno lice tretirano samo maloletno lice koje u momentu izvršenja nije imalo napunjenih 14 godina, obzirom da je postupak mogao da se vodi samo protiv njegovih roditelja zbog zanemarivanja, zapuštanja deteta itd. Što je jedna forma u zakonu koja je po našem uverenju jedno vrlo usko , grubo i banalno tumačenje tog člana jer je besmisleno da dete koje je izvršilo ubistvo na ovakav način bude oštećeno, dok roditelji koji su najdirektnije ovim oštećeni, do skoro su imali samo status svedoka.

To smo konačno prevazišli jer smo dobili poziv da učestvujemo u postupku oni kao oštećeni , a mi kao njihovi punomoćnici, advokati dobili formalno zakonski priliku da ih zastupamo, što ne bi bio slučaj da su ostali u svojstvu svedok – istakao je on.

Saslušanje je trajalo veoma dugo. Sva saslušanja su snimljena putem kamera. Roditelji su detaljno izneli podatke šta se dešavalo u poslednjih godinu i po dana i da su roditelji osumnjičenog i te kako mogli da uvide da postoji problem.

- Veštače se telefoni i kompjuteri oba deteta. Tužilaštvo radi sada odlično svoj posao – istakao je Knežević.