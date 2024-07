OSAM PUTA PROŠAO KROZ CRVENO, LAKŠE POVREDIO POLICAJCE: Novosađanin Rade Bozar (53) sklopio sporazum, dobio dve godine

NOVOSAĐANINA Radeta Bozara (53) Osnovni sud u Novom Sadu osudio je na jedinstvenu kaznu od dve godine zatvora, na osnovu prihvaćenog sporazuma o priznavanju krivičnog dela, zaključen između Javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva i okrivljenog.

FOTO:Lj.P.









Bozar je oglašen krivim da je počinio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja, nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

U jedinstvenu kaznu od dve godine, uračunava se i vreme provedeno u pritvoru. Navedenom presudom okrivljenom je izrečena i mera bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od sedam meseci.

Nakon izricanja prvostepene presude, kako navode u Osnovnom sudu u Novom Sadu, okrivljenom je produžena izrečena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, i određeno da navedena mera može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude odnosno do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode.

Bozar je, podsećamo, uhapšen 3. decembra 2022. godine, posle gotovo filmske potere na novosadskim ulicama. Bežeći od policije, on je najpre udario u jedno policijsko službeno vozilo i tada su dva saobraćajca lakše povređena. Nastavljajući i dalje da vozi, kako se sumnja, pokušao je „audijem“ da udari dva policajca, koji su se bacili u stranu da izbegnu udar, i tada su obojica lakše povređeni.

Pokušavajući da umakne čuvarima reda, kako se sumnja, osam puta je prošao na crveno svetlo, a zaustavljen je na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Ulice Narodnog fronta, a alkotestiranjem je utvrđeno da je u organizmu imao 1,21 promil alkohola.