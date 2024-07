PROBUDIO SAM SE SA SEPSOM, POLOMLJENOM GLAVOM, RUKOM, NOGOM: Počelo suđenje za ubistvo Mihajla Čitakovića na Voždovcu

Mihajlo Čitaković i ja smo bili cimeri. Došao sam tog dana kod njega da uzmem neke moje sitne stvari što su ostale u stanu i on nije hteo da mi otvori i psovao me. Znao sam da ima pištolj. Bio sam izrevoltiran i obio sam vrata. Kada su se otvorila, video sam ga da drži pištolj uperen u mene i odmah sam izvukao svoj pištolj iza pojasa i samo sam stisnuo. Mislio sam da sam ga pogodio u ruku, nisam baš hteo da ga ubijem.

Ovo je iznoseći odbranu u Višem sudu u Beogradu danas ispričao Ivan Nikolić (45), kojem se sudi za teško ubistvo Mihajla Čitakovića i nedozvoljeno nošenje oružja. On je u bivšeg cimera pucao 25. jula 2023. godine u stanu na Voždovcu, a Čitaković je preminuo deset dana kasnije 4. avgusta u Urgentnom centru.

Okrivljeni je ispričao da je tada bio pod dejstvom alkohola, heroina i antidepresiva. Kazao je da narkotike uzima od kako je bio na ratištu na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine.

Kazao je i da je Čitakovića upoznao 2016. godine i da je tada kod njega živeo šest meseci i plaćao pola računa. Kako su se družili i 2018. godine je živeo kod njega mesec dana, kada je sa devojkom dobio otkaz u stanu, pa dok se nije snašao.

- Devojka mi je branila da se družim sa njim, ali me je on stalno zvao i navaljivao da se vidimo, pa smo se družili. Bio je ljubomoran što ja imam devojke. Krajem 2020. godine posvađao sam se sa devojkom i došao da živim kod Mihajla 15 dana. Na Badnje veče 2021. godine sam došao alkoholisan sa posla i doneo jedno pivo, koje sam popio, a on mi je sipao sok i u njega na kvarno stavio metadon. Popio sam ga i od tada se ničega ne sećam. Probudio sam se na VMA i bio sam u komi 20 dana. Imao sam sepsu i jedva sam preživeo, razbijenu glavu, polomljenu butnu kost, napukao mišić kod rebara i polomljenu ruku - ispričao je okrivljeni Nikolić, kojem je šaka desne ruke ostala deformisana u neprirodnom položaju.

On kaže da su ga otac i policija našli u stanu, da je ležao u krevetu bez svesti i da Mihajlo četiri dana nije hteo da zove Hitnu pomoć, već ga je tako ostavio.

- Na VMA sam ostao dva meseca i kada sam izašao otac mi je bio iznajmio stan, ali vukao sam nogu, nisam mogao da hodam i žena koja ga je izdavala kada je videla kako izgledam, nije htela da me primi. Kako su mi kod Mihajla ostale stvari, ja sam se vratio tamo i on me oberučke primio - ispričao je okrivljeni Ivan Nikolić. - Živeo sam kod njega 15 meseci. Stalno sam ga pitao šta se desilo, za glavu, za ruku, odakle mi te povrede, jer smo sami bili u stanu. Imali smo zbog toga čarke i rekao sam da ću da ga tužim za povredu ruke, tražim odštetu i da mu uzmem pola stana, a on mi je pretio da će me ubiti ako ga prijavim.

Nikolić keže da je posle toga otišao da živi kod kuma u Barajevo i da je tamo ostao osam i po meseci.

- Sve vreme sam pio i drogirao se. Nisam znao šta ću da radim. Deset dana pre tog događaja pio sam stalno pivo, uzimao heroin, a 24. i 25. jula sam uzeo i 8 tableta leka lirik. Takav sam otišao kod njega - kazao je Ivan Nikolić, negirajući da je dan ranije ušao u Čitakovićev stan i na krevetu zapalio novine, kako bi zapalio stan.

On je rekao da je tada nosio pištolj sa sobom, jer je u naselju Braće Jerković, gde je bio Mihajlov stan, imao neprijatelje, da je bio u konfliktu sa nekim momcima, koji su mu pretili.

ZNALI SE POTUĆI

OKRIVLjENI Ivan Nikolić je ispričao da je ranije između njega i Mihajla Čitakovića bilo čarki, da su se znali potući, udariti pesnicama ili šamar.

- To je bilo pre i desilo se dva, tri puta. Nije bilo povreda i nismo prijavljivali policiji. Većinom su se on i moja devojka svađali oko nekih gluposti, što je mene izluđivalo - kazao je Nikolić.