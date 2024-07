GVOZDENOVIĆ ODBIO SUOČAVANJE SA BIVŠOM DEVOJKOM: Ko ne priča istinu? Nastavljeno suđenje za ubistvo Tatalovića u Rakovici

MOLILA sam Aleksandra da ne idemo tamo, ali on se ponašao zaštitnički prema meni i hteo je da kaže Damjanu da me više ne uznemirava i da smo sada mi u vezi.

Foto: Fejsbuk

Došli smo iza zgrade gde nam je Damjan rekao da dođemo i on je bio tu sa desetak drugara. Istupio iz grupe, a ja sam stala prva na metar ispred njega i krenula da vičem da se skloni i on je tada izvadio nož i krenuo na nas.

Ovo je u ponovljenom svedočenju zbog promene sudskog veća u Višem sudu u Beogradu danas ispričala Andrea Smolović, bivša devojka Damjana Gvozdenovića (21), optuženog za teško ubistvo Aleksandra Tatalovića (21) 23.2.2022. godine u Rakovici.

Tog dana Damjan je bivšu devojku više puta zvao telefonom i ćutao, a onda nešto nerazgovetno govorio, da bi na kraju njen novi dečko Aleksandar Tatalović uzeo slušalicu, pa mu je Damjan rekao da dođu iza zgrede gde živi da rasprave, pa su došli Andrea, Aleksandar i njen drug Uroš Ristić.

- Kada je Damjan izvadio nož, Uroš i Aleksandar su me odgurnuli, ja sam poklekla i kada sam se posle tri sekunde okrenula Damjan i Aleksandar su bili u žbunju. Svi su skočili da ih razdvajaju. Njegovi drugovi su vikali, "uzmite mu nož", i kada su ga odvojili, on je pobegao, a onda su se i oni razbežali. Ostali smo samo Uroš, ja i Damjanov drug Vuk Ćopić. Izvukli smo ga iz žbunja, pokušali da podignemo, ali on nije mogao da stoji, pa smo ga stavili na beton. Šamarala sam ga da dođe sebi - ispričala je Andrea šta se dogodilo.

Ona je odgovarajući na pitanja rekla da pre potezanja noža niko nikoga nije udario i da Aleksandar nije prvi udario Damjana pesnicom u glavu kako je okrivljeni ispričao u odbrani.

Printscreen

- Kada smo prilazili Aleksandar je podigao ruke i rekao "nemam ništa kod sebe, hajde da rešimo problem" - kazala je devojka. - Kada su bili u žbunju videla sam da ga je Damjan više puta ubo nožem.

Pošto je u istrazi ispričala da su se njih dvojica prvo gurala, pa pala u žbunje, svedok je rekla da se sada ne seća, da je i ona u šoku i da se seća suštine koja se desila, ali možda ne i svih detalja. Nije mogla ni da se seti šta je sve tada kada su prišli vikala Damjanu. Kazala je da je Aleksandar bio automehaničar i da ona nije videla da je on sa sobom poneo neko oružje ili oruđe.

- Uroš je na ranijem suđenju rekao da je Aleksandar nešto imao, ali ja to nisam ni videla ni znala, Uroš meni to nije pričao - kazala je Andrea.

Nakon što je ona završila svedočenje Damjan Gvozdenović je tvrdio da ništa nije tačno što je ispričala. Sudija je naložio njihovo suočavanje, ali je okrivljeni to odbio, rekavši da ne želi da se suočava, jer svedok ne govori istinu. To je izazvalo reakciju njegovog branioca Irine Borović, koja je bila šokirana i pokušala da ga ubedi, ali on nije promenio odluku.

Irina Borović je imala primedbu na svedočenje Andree Smolović, jer se, kako kaže, sa sigurnišću izjasnila o činjenici da Aleksandar nije udario Damjana, a to nije videla, jer je bila odgurnuta.

SVEDOK DEPRESIVAN DA svedoči danas bio je pozvan i Uroš Ristić, ali je on angažovao advokata da sudu donese medicinsku dokumentaciju iz koje se vidi da on zbog visokog stepena anksioznosti i depresije nije u stanju da dođe u sud i svedoči. Kako je lekar napisao svedočenje bi mu izazvalo retraumatizaciju i psihičko pogoršanje, a on sada prima terapiju. Gvozdenovićev branilac Irina Borović tražila je da se onda odloži ispitivanje Andree Smolović i da se ona i Uroš ispitaju na istom pretresu s obzirom na neke suprotnosti u iskazima, ali sud to nije prihvatio.

Sudu je dostavljeno i psihološko - psihijatrijsko veštačenje Gvozdenovića, koje je reklo da je on u vreme izvršenja krivičnog dela bio u stanju povišene emocionalne napetosti i da su mu sposobnosti da shvati delo bile smanjene, ali ne bitno.

- On je osećao mešavinu emocija, koje nemaju kvalitet afekta - rekla je veštak Marija Panić. - Imao je strah vezan sa gnevom i besom, kao osnovne emocije, ali i strepnju, osećanje kada se iščekuje da se desi nešto nepovoljno. On je tada bio sposoban da kontroliše svoje ponašanje i imao je vlast nad tim osećanjima.

Veštak je rekla i da ukoliko se prihvati odbrana da je pre potezanja noža okrivljeni bio u alkoholisanom stanju i udaren, onda to ima uticaja na kontrolu njegovog ponašanja, ali ne bitno.

- On je bio u stanju anticipirane anksioznosti od trenutka dogovora da se nađu iza zgrade, ali to nije bilo u porastu da dovede do afekta - kazala je veštak.

Na pitanje tužioca o kakvom strahu kod okrivljenog govori, kada je on inicirao susret telefonom i bio je sa deset drugara, Marija Panić je rekla da je to strah, koji nije bio intenzivan, već u mešavini sa drugim osećanjima, jer nije mogao da predvidi kako će se događaj odvijati, postojala je neizvesnost. Kazala je i da su mu drugovi oko njega ulivali osećanje sigurnosti i smanjili strah.

Ona je rekla i da je optuženi izjavio da se nekih delova događaja ne seća, ali da se sa psihološkog, psihijatrijskog i biološkog aspekta ne vidi razlog za tako nešto.

- Nesećanje se javlja u stanjima afekta ili kada je zavisnik od alkohola, pa ima prekid filma, ali ne i u stanju jednostavne opijenosti - kazala je Marija Panić.